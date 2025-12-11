Público deve lotar a Concha Acústica para o encerramento do Rio das Ostras Instrumental - Foto: Divulgação

Público deve lotar a Concha Acústica para o encerramento do Rio das Ostras InstrumentalFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:47

Rio das Ostras - Quem vive a cena cultural de Rio das Ostras já marca no calendário: o sábado, dia 13, promete uma tarde de arrepiar na última apresentação do Rio das Ostras Instrumental 2025. O projeto, que se tornou tradição pela qualidade dos artistas e pelo acesso gratuito ao público, chega à reta final com dois nomes que prometem atrair fãs do jazz, do blues e da boa música feita ao vivo.

A Concha Acústica da Praça São Pedro, no Centro, recebe a programação a partir das 16h. O clima começa com Luiz Felipe Oliveira Quarteto Jazz, formado por Haroldo Mauro na bateria, Bruno Py no contrabaixo acústico e Juancho Huenulef no piano. Juntos, os músicos exploram composições influenciadas por Chick Corea, Hermeto Pascoal, Astor Piazzolla e Edu Lobo. O quarteto aposta em improvisos que renovam a linguagem do jazz e criam diálogos modernos entre ritmos, timbres e melodias.

Logo depois, é a vez de um clássico do blues brasileiro tomar o palco. Blues Etílicos, banda que coleciona mais de quatro décadas de estrada, retorna ao Município reforçando seu lugar na história do gênero no país. Com treze CDs e um DVD no currículo, o grupo mistura blues tradicional com elementos de rock, jazz e música brasileira. A formação atual reúne Otávio Rocha na guitarra slide, Flávio Guimarães na gaita, Cesar Lago no baixo e Beto Werther na bateria. O repertório promete agradar diferentes gerações e fechar a noite com energia.

A temporada 2025 do Rio das Ostras Instrumental passou por outubro, novembro e dezembro com apresentações que destacaram a diversidade da música instrumental. Artistas como Diogo Spadaro, Freetação, Jefferson Gonçalves, Daniele Souza, Nico Rezende, Macahiba Jazz, Josiel Konrad Quinteto, Segundo Set Instrumental e Afrojazz mostraram a força de uma programação que aproxima a cultura da rua e dá espaço para novos sons.