Profissionais de Rio das Ostras receberam certificação ao lado de equipes de outros municípiosFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:41

Rio das Ostras - Agentes da Defesa Civil de Rio das Ostras deram um passo decisivo na preparação para eventos climáticos ao concluírem o curso de extensão Meteorologia e Defesa Civil, realizado no campus Macaé da UENF. A formação reuniu cerca de cinquenta profissionais da região, todos em busca de conhecimento para agir com mais precisão quando o tempo muda e a população precisa de resposta rápida.

O treinamento trouxe para a sala de aula elementos que influenciam diretamente o cotidiano das cidades. Os participantes estudaram sistemas meteorológicos que atuam no Estado, analisaram imagens de satélite e radar e aprenderam a interpretar modelos numéricos usados para prever cenários de risco. A professora Maria Gertrudes Justi, do Laboratório de Meteorologia, explicou que o conteúdo foi direcionado para ampliar a leitura técnica e transformar informação em ação de segurança.

A cerimônia de encerramento reuniu representantes da universidade e da Defesa Civil de Macaé, além de profissionais da Região dos Lagos e da Região Serrana. O encontro marcou não só a conclusão da formação, mas também a construção de uma rede regional mais preparada e integrada.

De Rio das Ostras, o inspetor Ronaldo Pereira da Silva e o agente Paulo Roberto Cardim receberam seus certificados. Ambos reforçam a equipe que, todos os dias, acompanha a previsão do tempo com a responsabilidade de proteger vidas.