Unidade de Cantagalo já utiliza o PEC e abre caminho para a expansão do sistema em toda a cidadeFoto: Ilustração

Publicado 11/12/2025 13:40

Rio das Ostras - A Unidade de Saúde da Família de Cantagalo levou um passo importante para dentro da rotina dos moradores: o Prontuário Eletrônico do Cidadão, conhecido como PEC. A ferramenta digital já está funcionando na unidade e marca a expansão de um processo que começou em Rocha Leão e agora avança rumo ao Mar do Norte, onde as equipes passam por treinamento para iniciar a utilização até o fim do mês. Em cada etapa, profissionais e pacientes começam a sentir o impacto de uma saúde mais ágil, conectada e segura.

O PEC transforma a forma como as informações circulam na rede. O sistema reúne dados clínicos, prescrições, histórico de saúde e solicitações de exames em um único ambiente, reduzindo erros, padronizando registros e permitindo que o atendimento seja mais completo e humano. Integrado ao e-SUS Atenção Primária, todas as informações seguem para o Ministério da Saúde, garantindo precisão no acompanhamento dos usuários.

Para quem depende das unidades, o reflexo aparece no tempo menor de espera, no histórico sempre atualizado e na continuidade do cuidado, especialmente em casos que exigem acompanhamento frequente. Os profissionais também ganham ferramentas que tornam o atendimento mais organizado e eficiente, além da possibilidade de emitir documentos e realizar registros sem papel.

Um dos avanços mais celebrados é a teleconsulta, funcionalidade que permite que pacientes e equipes conversem por videochamada quando a situação exigir. O recurso é visto como uma revolução para áreas mais afastadas ou para quem tem dificuldade de deslocamento, ampliando o alcance da atenção primária e garantindo que ninguém fique sem acompanhamento.

Toda a implantação ocorre sem custos extras para o Município, já que o sistema é disponibilizado pelo Ministério da Saúde e implementado por servidores capacitados. A segunda fase deve integrar todas as unidades da rede, consolidando uma saúde municipal mais moderna, conectada e alinhada às diretrizes nacionais de Saúde Digital.