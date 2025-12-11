Unidade de Cantagalo já utiliza o PEC e abre caminho para a expansão do sistema em toda a cidadeFoto: Ilustração
Cantagalo adota prontuário eletrônico e Rio das Ostras acelera modernização da saúde
Sistema digital amplia agilidade no atendimento, integra informações dos pacientes e prepara a rede para teleconsultas
Formação em meteorologia fortalece Defesa Civil de Rio das Ostras
Agentes concluem curso da UENF e ampliam capacidade de antecipar riscos e proteger a população
Rocha Leão recebe espetáculo que transforma a Estação do Trem em cenário vivo
Montagem "Um Instante" aproxima arte, memória e cotidiano em interação direta com o público, com apresentações na tarde de segunda
Cantagalo adota prontuário eletrônico e Rio das Ostras acelera modernização da saúde
Sistema digital amplia agilidade no atendimento, integra informações dos pacientes e prepara a rede para teleconsultas
Marcelo Magno firma acordo com Firjan/Senai e amplia oferta de cursos gratuitos em Arraial
Acordo assinado nesta quarta (10) garante cursos profissionalizantes gratuitos. Primeira fase inclui formações em áreas de construção civil, todas oferecidas sem custo aos alunos
Flagra no Piscinão termina com prisão e apreensão de grande carga de drogas em Rio das Ostras
Ação do GAT do 32º BPM desmonta ponto de venda na Cidade Praiana após denúncia anônima
Foragido com dois mandados é surpreendido pelo GAT em Rio das Ostras
Abordagem no bairro Nova Aliança revela que o homem era procurado por roubo e também por dívida de pensão alimentícia
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.