Espetáculo usa a arquitetura da Estação do Trem como parte da experiência cênicaFoto: Divulgação

Publicado 11/12/2025 13:40

Rio das Ostras - Moradores de Rocha Leão vão ganhar um presente cultural que promete emocionar e provocar reflexões. O espetáculo “Um Instante” chega à Estação do Trem na segunda, 15, com duas sessões, às 14h e 15h, e transforma o espaço histórico em parte da narrativa. A proposta abraça o cotidiano do distrito e coloca o público no centro da experiência.

A iniciativa reforça o compromisso da Fundação Rio das Ostras de Cultura com a circulação de produções contemporâneas e com a democratização do acesso às artes. Mais que uma apresentação, a ação se conecta ao território e valoriza a memória local, aproximando arte e educação de forma leve e acolhedora.

Dirigido por Ritcheli Santana, professor do Centro de Formação Artística e mestre em Artes da Cena pela UFRJ, o trabalho nasce de uma pesquisa que parte da cena “Philip Glass Compra Pão”, de David Ives, traduzida e adaptada por Ana Bernstein. Dessa investigação surgiu uma obra autoral, construída com diálogos do dia a dia que se transformam em variações rítmicas, sons, repetições e jogos que conversam com a musicalidade de Philip Glass.

A peça também mergulha na memória corporal dos intérpretes e na ancestralidade percussiva que marca o território, criando um ambiente sensorial que mistura palavra, corpo e som. A interação direta com o público impulsiona a narrativa, enquanto a Língua Brasileira de Sinais aparece como linguagem estética, ampliando a poesia e a força do espetáculo.

Contemplado pelo Edital Fluxos Fluminenses, o projeto circula Três Rios e Rio das Ostras, fortalecendo a produção teatral no interior e ampliando o acesso do público do Norte Fluminense às artes cênicas. A apresentação em Rocha Leão reforça esse movimento, estimulando o diálogo entre artistas e comunidade e valorizando o teatro como ferramenta de formação humana.

A equipe reúne direção artística de Ritcheli Santana, produção executiva de Julya Avila e elenco formado por Luan Vieira, Liw, Bohe, Aisha Almeida, Dianna Neves e Thiago Nascimento, com apoio institucional da Fundação Rio das Ostras de Cultura.