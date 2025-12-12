Moradores do Âncora recebem atendimento presencial do programa Rio+Perto na Casa do Migrante.Foto: Reprodução
Programa Rio+Perto leva atendimento direto ao Âncora e facilita negociação de débitos
Ação itinerante aproxima serviços de saneamento da comunidade e oferece oportunidade para moradores organizarem as contas antes de 2026
Empresas da ZEN pressionam por melhorias e pedem novo terminal de transporte em Rio das Ostras
Reunião aproxima setor produtivo e gestão municipal e reforça urgência por segurança viária e mobilidade para trabalhadores
Programa Rio+Perto leva atendimento direto ao Âncora e facilita negociação de débitos
Ação itinerante aproxima serviços de saneamento da comunidade e oferece oportunidade para moradores organizarem as contas antes de 2026
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
Dr Serginho destaca queda da criminalidade e diz que 2025 é um dos anos mais seguros de Cabo Frio
Proeis ampliado, RAS pago e novas viaturas são destacados como pilares dos resultados
Daniela Soares antecipa 13º salário e paga abono inédito em Araruama
Aposentados e pensionistas também terão direito ao benefício, pago pela primeira vez no município. Pagamentos serão efetuados nesta sexta (12)
Shows gratuitos movimentam Rio das Ostras e encerram temporada do Instrumental 2025
Luiz Felipe Oliveira Quarteto Jazz abre a tarde musical e Blues Etílicos fecha o projeto na Concha Acústica da Praça São Pedro
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.