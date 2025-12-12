Moradores do Âncora recebem atendimento presencial do programa Rio+Perto na Casa do Migrante. - Foto: Reprodução

Moradores do Âncora recebem atendimento presencial do programa Rio+Perto na Casa do Migrante.Foto: Reprodução

Publicado 12/12/2025 11:18

Rio das Ostras - O bairro Âncora virou ponto de encontro entre moradores e atendimento público nesta reta final de ano. O programa Rio+Perto desembarcou na região em duas sextas-feiras seguidas, reunindo quem precisava tirar dúvidas, atualizar dados ou finalmente resolver aquela pendência que vinha tirando o sono. A mobilização ocorre das nove e meia da manhã às quatro da tarde, na Casa do Migrante, na Rua das Camélias.

A proposta do programa é simples e extremamente útil: levar os serviços da concessionária para mais perto de quem precisa. Ao chegar ao local, o morador encontra equipes preparadas para resolver situações do cotidiano, como atualização cadastral, consulta e negociação de débitos, inscrição em benefício social, pedidos de manutenção, solicitação de novas ligações de água e esclarecimentos sobre consumo.

A procura tem sido alta, especialmente entre famílias que querem entrar em 2026 com mais tranquilidade. Segundo o superintendente da Rio+Saneamento em Rio das Ostras, Christian Portugal, o período é propício para organizar as contas e começar o próximo ano de forma mais leve. Ele destacou que a ação foi pensada para aproximar a comunidade dos serviços e garantir acesso facilitado.

Quem deseja participar só precisa comparecer com documento pessoal e uma conta de água, mesmo antiga, para agilizar o atendimento. O Rio+Perto segue reforçando a importância da escuta, da orientação e do cuidado com o consumidor, movimentando o Âncora e bairros próximos com informação e acolhimento.