Efeito de cascata invertida será uma das atrações mais aguardadas em CostazulFoto: Ilustração
Cascata invertida e fogos musicados vão transformar a virada em Rio das Ostras
Réveillon 2026 aposta em efeitos inéditos no Emissário Submarino, fogos sincronizados no Centro e visual ampliado pela orla
Juventude planta futuro em Rio das Ostras com o Projeto Ipês da Juventude
Ação marca os 20 anos do Nasa e transforma emoção em cuidado com a cidade
Moto roubada é reconhecida em rua do Palmital e PM frustra plano de receptadores em Rio das Ostras
Patrulha atento do 32º BPM identifica veículo sem placa, confirma registro de roubo e devolve alívio à dona da moto
Empresas da ZEN pressionam por melhorias e pedem novo terminal de transporte em Rio das Ostras
Reunião aproxima setor produtivo e gestão municipal e reforça urgência por segurança viária e mobilidade para trabalhadores
Programa Rio+Perto leva atendimento direto ao Âncora e facilita negociação de débitos
Ação itinerante aproxima serviços de saneamento da comunidade e oferece oportunidade para moradores organizarem as contas antes de 2026
Prefeituras da Região dos Lagos recebem Selo Diamante em cerimônia no TCE-RJ
Búzios, Arraial do Cabo e São Pedro da Aldeia estão entre os quatro únicos municípios do Estado a obter a certificação
