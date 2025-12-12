Efeito de cascata invertida será uma das atrações mais aguardadas em Costazul - Foto: Ilustração

Publicado 12/12/2025 11:50

Rio das Ostras - A confirmação do Réveillon 2026 trouxe um clima de expectativa entre moradores e visitantes de Rio das Ostras. O que já era tradição ganhou novas cores com a criação da chamada cascata invertida no Emissário Submarino, em Costazul. Pela primeira vez, os fogos subirão do nível da água para o alto, produzindo um efeito visual diferente do que o público está acostumado a ver naquela faixa da orla.

A cidade também manterá o show de fogos tradicional no próprio Emissário, ampliando o brilho que toma conta de Costazul. Outro ponto que volta ao roteiro da virada é o Mirante da Baleia, conhecido pela vista privilegiada. Lá, fogos coloridos devem formar desenhos luminosos no céu, destacando ainda mais o cartão-postal.

No Centro, o espetáculo será musicado. Os fogos serão sincronizados com trilha mecânica e desenhos especiais, lançados a partir de balsas e flutuadores posicionados nas praias do Centro e da Tartaruga. Quem estiver na Praia do Abricó também terá boa visibilidade, já que o alcance da apresentação será ampliado.

O município prepara ainda um esquema completo de segurança, saúde, transporte e limpeza, informações que serão anunciadas nos próximos dias. A virada não contará com shows musicais na orla, já que a programação artística ficará concentrada no festival de verão do Sesc.