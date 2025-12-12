Adolescentes, famílias e profissionais celebram 20 anos do Nasa plantando ipês coloridos na área das Colinas - Foto: Divulgação

Adolescentes, famílias e profissionais celebram 20 anos do Nasa plantando ipês coloridos na área das ColinasFoto: Divulgação

Publicado 12/12/2025 11:50

Rio das Ostras - Adolescentes do Núcleo de Atenção à Saúde dos Adolescentes, acompanhados de familiares, profissionais da Saúde e do Meio Ambiente, deram um novo significado aos 20 anos do Nasa ao transformar um simples plantio em um gesto coletivo de esperança. O grupo participou do Projeto Ipês da Juventude, ação que coloriu a região das Colinas, ao lado da Ponte de Madeira, com mudas de ipês que simbolizam força, diversidade e renascimento.

A coordenadora do Núcleo, Andrea Viana, abriu o encontro lembrando que cada árvore representa a trajetória de jovens que encontraram no serviço um espaço de acolhimento, escuta e desenvolvimento humano. O engenheiro agrônomo Edemir de Oliveira reforçou a importância de áreas verdes diante das mudanças climáticas e ensinou técnicas de plantio aos participantes, que apadrinharam as mudas e assumiram o compromisso de cuidar delas.

O gesto de plantar virou símbolo de pertencimento. Cada ipê recebeu nome, data e a responsabilidade de ser acompanhado por quem o depositou na terra, criando vínculos afetivos com o espaço urbano.

A comemoração continuou no período da tarde com uma sessão de cinema que uniu diversão e convivência. Como parte das atividades de aniversário, o Município lançou o livro NASA 20 Anos – memórias, vivências e diálogos sobre saúde do adolescente, reunindo textos de 46 autores entre profissionais, jovens e pesquisadores. A versão digital está disponível de forma gratuita.