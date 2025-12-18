Rabanadas artesanais ganham destaque nas vitrines das padarias de Rio das Ostras durante o festival - Foto: Divulgação

Rabanadas artesanais ganham destaque nas vitrines das padarias de Rio das Ostras durante o festivalFoto: Divulgação

Publicado 18/12/2025 10:53

Rio das Ostras - A rabanada, doce que atravessa gerações e carrega memórias afetivas do Natal, virou protagonista em Rio das Ostras. Pela primeira vez, a cidade lança o Festival da Rabanada, iniciativa que une sabor, tradição e incentivo à economia local, com foco direto no fortalecimento dos pequenos comércios de bairro.

O festival começa nesta quinta-feira (18) e segue até o dia 21, reunindo 14 padarias e confeitarias do município. Cada estabelecimento apresenta uma receita exclusiva, criada por padeiros da própria cidade, e o público participa ativamente da escolha da melhor rabanada. A votação acontece por meio de QR Code disponibilizado nos locais participantes.

A proposta aposta no envolvimento direto dos consumidores para ampliar o movimento nas padarias, estimular o consumo e valorizar o trabalho artesanal, especialmente em um período marcado por aumento nas vendas e forte apelo emocional dos produtos natalinos.

A ação busca transformar uma tradição presente na mesa dos brasileiros em oportunidade de renda, visibilidade e reconhecimento para os comerciantes locais, além de incentivar moradores e visitantes a circularem pelos bairros e conhecerem diferentes receitas.

Participam do Festival da Rabanada os seguintes estabelecimentos: Gomes Padaria e Confeitaria, no Jardim Mariléa; Padaria Ebenezer, no Village; Padaria El Shaday Serramar, na Extensão Serramar; Padaria Leblon, no Operário; Padaria Walkiria, na Cidade Beira Mar; Mercado e Açougue Ostrabela, no Âncora; Pão e Cia, no Terra Firme; Padaria Aracaju, em Nova Cidade; Padaria Rosa de Saron, no Jardim Mariléa; Sr Grão Cafeteria e Doceria, também no Jardim Mariléa; Padaria e Mercado Adonai, no Recanto; Padaria Central, no Centro; Cidade de Campos, no Jardim Mariléa; e Padaria Campomar, no Jardim Campomar.

Com receitas que variam entre o clássico e o criativo, o festival convida a população a saborear, votar e celebrar o Natal de um jeito diferente, fortalecendo a economia local e mantendo viva uma das tradições mais queridas desta época do ano.