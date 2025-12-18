Rabanadas artesanais ganham destaque nas vitrines das padarias de Rio das Ostras durante o festivalFoto: Divulgação
Rio das Ostras transforma tradição natalina em festival e movimenta padarias de bairro
Festival da Rabanada estreia na cidade, envolve 14 estabelecimentos e convida o público a eleger a melhor receita
Polícia Militar assume presença fixa no Âncora e muda rotina da comunidade
Base móvel instalada em ponto estratégico amplia segurança e busca enfraquecer o tráfico em Rio das Ostras
Marcelo Magno anuncia novo edital de concurso em Arraial do Cabo
Certame abrange níveis médio e superior em diferentes secretarias. Inscrições começam em janeiro e provas acontecem em março
Fabinho Costa entrega Posto Integrado de Segurança Pública na Vila Nova, em Iguaba Grande
Unidade moderna fortalece prevenção, patrulhamento e resposta às ocorrências no município
Asfalto novo muda cenário da Rodovia do Contorno em Rio das Ostras
Obra melhora tráfego, reforça segurança e entrega ciclovia ao longo de toda a via
Abordagem certeira corta venda de drogas e termina com prisão em Rio das Ostras
Ação do GAT surpreende suspeito na Cidade Praiana e apreende cocaína, maconha e dinheiro
