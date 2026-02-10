Equipes atuam na limpeza de vias e na desobstrução da drenagem após dias de chuva intensa em Rio das OstrasFoto: Reprodução
Chuva persistente coloca Rio das Ostras em alerta e mobiliza equipes dia e noite
Volume acumulado dos últimos 40 dias pressiona drenagem urbana e exige ações contínuas para reduzir alagamentos e transtornos
Marcelo Magno marca início das aulas com investimento em tecnologia educacional
Prefeito visita unidade escolar e destaca salto pedagógico com uso de quadros digitais e tablets nas escolas do ensino Fundamental
Chuva forte testa Rio das Ostras e mobiliza força-tarefa nos bairros
Volume concentrado em poucas horas provoca alagamentos, quedas de árvores e limpeza emergencial em várias regiões da cidade
Carnaval de Rio das Ostras une marchinhas, inclusão e clima de família na Lagoa de Iriry
Matinês terão hora de som reduzido para acolher pessoas com TEA e permitir a participação de pets durante a folia
Placas de veículos são recolhidas após chuva em Rio das Ostras
Motoristas podem procurar o quartel do Corpo de Bombeiros próximo ao Atacadão
Chuva intensa muda a rotina em Rio das Ostras e mantém Defesa Civil em alerta
Temporal de curta duração despejou 100 mm em poucas horas, alagou ruas, derrubou árvores e acendeu sinal de atenção para os próximos dias
