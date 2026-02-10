Equipes atuam na limpeza de vias e na desobstrução da drenagem após dias de chuva intensa em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Equipes atuam na limpeza de vias e na desobstrução da drenagem após dias de chuva intensa em Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 10/02/2026 13:21

Rio das Ostras - A chuva intensa que insiste em cair sobre Rio das Ostras mudou a rotina da cidade e acendeu o sinal de atenção. O volume acumulado ultrapassa 450 milímetros nos últimos 40 dias, com registros de 50 milímetros concentrados em apenas meia hora no último domingo, cenário que ajuda a explicar os alagamentos e os transtornos relatados por moradores em diferentes bairros.

As ruas viraram o principal palco de uma força-tarefa que atua sem pausa. Equipes permanecem de plantão 24 horas, atendendo chamados, limpando vias e tentando evitar novos pontos de alagamento, inclusive em áreas sensíveis, como unidades públicas de saúde e educação que apareceram em vídeos nas redes sociais.

Entre os trabalhos mais visíveis está a atuação do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que reforçou as operações com caminhões Vac-All, equipamentos de alta potência usados na aspiração e na desobstrução das redes de drenagem. A prioridade tem sido liberar os principais corredores de circulação e pontos historicamente mais afetados.

O esforço envolve ainda Defesa Civil, Serviços Públicos e Meio Ambiente. Máquinas retiram barro e lama, galhadas são recolhidas e canais passam por limpeza para facilitar o escoamento da água. O objetivo é reduzir impactos imediatos e dar resposta rápida às demandas da população, enquanto o clima segue instável.

A orientação é que, em caso de emergência, os moradores acionem a Defesa Civil pelo 199 ou pelo WhatsApp (22) 2760-8394. O Corpo de Bombeiros atende pelo 193.