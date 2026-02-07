Construção irregular na Praia da Joana será demolida após decisão judicial definitivaFoto: Ilustração
Justiça manda demolir construção irregular na Praia da Joana após processo que se arrasta há 35 anos
Decisão atinge imóvel erguido em área de proteção ambiental e reforça regras de ordenamento urbano em Rio das Ostras
Prefeita Daniela Soares mostra jogo de cintura na política e na coreografia em Araruama
Chefe do executivo "se jogou" no primeiro dia do Record Sunset Rio, evento que faz parte das comemorações dos 167 anos da cidade
Condenado por estupro de vulnerável é localizado e preso em Rio das Ostras
Ação conjunta da Polícia Federal e da Guarda Municipal encerra fuga de homem condenado a 14 anos de prisão em São Paulo
Orlas e trânsito entram em esquema reforçado em Rio das Ostras até depois do Carnaval
Ações integradas ampliam segurança, organizam o fluxo de veículos e garantem mais tranquilidade para moradores e turistas no período de maior movimento
Balaio de Iemanjá transforma Rio das Ostras em cenário de fé, cultura e celebração no domingo
Quinta edição do evento reúne religiosidade, música, gastronomia afro-brasileira e cortejo até o mar, do amanhecer ao entardecer
Fabinho Costa apresenta equipamentos não letais para a Guarda Municipal de Iguaba
Aquisição dos equipamentos marca preparação da cidade para o Carnaval e e coloca segurança no centro do discurso de governo
