Ação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de foragido da Justiça em Rio das Ostras - Foto: Ilustração

Publicado 06/02/2026 16:07

Rio das Ostras - A Polícia Federal encerrou nesta quinta-feira, dia 5, uma longa fuga ao localizar e prender em Rio das Ostras um homem de 64 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A captura foi resultado de uma ação integrada com a Guarda Municipal e colocou fim à tentativa do foragido de recomeçar a vida longe da Justiça.

O condenado havia deixado o interior de São Paulo após a sentença definitiva, que fixou pena de 14 anos de prisão. Contra ele havia mandado expedido pela 5ª Vara Criminal de São José dos Campos, cidade onde o crime foi cometido. A mudança para a Região dos Lagos fazia parte da estratégia para escapar do cumprimento da condenação.

Com base em informações de inteligência e no cruzamento de dados, as forças de segurança conseguiram localizar o endereço onde o homem vivia discretamente. A prisão ocorreu sem resistência. A identidade do detido não foi divulgada pelas autoridades.

Após a captura, o condenado foi encaminhado ao sistema prisional do Estado de São Paulo, onde ficará à disposição da Justiça para cumprir a pena imposta. A operação reforça a atuação integrada entre instituições de segurança e o trabalho contínuo de localização de foragidos, mesmo após tentativas de mudança de cidade ou estado.