Ação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de foragido da Justiça em Rio das OstrasFoto: Ilustração
Condenado por estupro de vulnerável é localizado e preso em Rio das Ostras
Ação conjunta da Polícia Federal e da Guarda Municipal encerra fuga de homem condenado a 14 anos de prisão em São Paulo
Orlas e trânsito entram em esquema reforçado em Rio das Ostras até depois do Carnaval
Ações integradas ampliam segurança, organizam o fluxo de veículos e garantem mais tranquilidade para moradores e turistas no período de maior movimento
Balaio de Iemanjá transforma Rio das Ostras em cenário de fé, cultura e celebração no domingo
Quinta edição do evento reúne religiosidade, música, gastronomia afro-brasileira e cortejo até o mar, do amanhecer ao entardecer
Fabinho Costa apresenta equipamentos não letais para a Guarda Municipal de Iguaba
Aquisição dos equipamentos marca preparação da cidade para o Carnaval e e coloca segurança no centro do discurso de governo
Salários garantidos após fim de contrato em Rio das Ostras
Município intervém, assume pagamentos e assegura renda a cerca de 300 trabalhadores terceirizados
Repouso médico é recomendado, mas prefeito Fábio do Pastel sinaliza retorno rápido às atividades
Após cirurgia no ombro, chefe do Executivo de São Pedro da Aldeia afirma que procedimento foi bem-sucedido e indica que não pretende se afastar por muito tempo da agenda oficial
