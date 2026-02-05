Trabalhadores aguardavam solução após o encerramento do contrato com a empresaFoto: Divulgação
Salários garantidos após fim de contrato em Rio das Ostras
Município intervém, assume pagamentos e assegura renda a cerca de 300 trabalhadores terceirizados
Repouso médico é recomendado, mas prefeito Fábio do Pastel sinaliza retorno rápido às atividades
Após cirurgia no ombro, chefe do Executivo de São Pedro da Aldeia afirma que procedimento foi bem-sucedido e indica que não pretende se afastar por muito tempo da agenda oficial
Prefeito de Rio das Ostras vai a Brasília e avança com projeto do Rio Imagem
De pires na mão, Carlos Augusto peregrina por gabinetes em busca de recursos. Unidade foi garantida pelo deputado Dr Luizinho e deve ser instalada no hospital de Barra de São João
Lançamento do Record Sunset Rio reforça protagonismo regional de Araruama
Prefeita Daniela Soares destacou parcerias com Governo do Estado e aposta em grandes eventos como motor de desenvolvimento
Chuva intensa coloca Rio das Ostras em alerta máximo e mobiliza equipes por 24 horas
Volume registrado em apenas duas horas corresponde a metade da média prevista para fevereiro e acende sinal de atenção para novos temporais
Novo Conselho fortalece voz das pessoas com deficiência em Rio das Ostras
Posse do COMDEF marca início de um novo ciclo de diálogo, fiscalização e construção de políticas públicas inclusivas no município
