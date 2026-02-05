Trabalhadores aguardavam solução após o encerramento do contrato com a empresa - Foto: Divulgação

Publicado 05/02/2026 16:47

Rio das Ostras - Cerca de 300 trabalhadores terceirizados de Rio das Ostras voltaram a respirar aliviados após uma intervenção direta do poder público para assegurar salários e encargos que estavam em atraso. Diante do fim do contrato com a empresa Terrapleno e da pressão dos funcionários impactados, o Município decidiu agir para proteger direitos básicos e evitar um prejuízo social ainda maior.

Embora a responsabilidade legal pelos débitos seja da empresa, a Prefeitura de Rio das Ostras assumiu o pagamento direto aos trabalhadores, utilizando recursos que seriam destinados à Terrapleno na liquidação contratual. A medida teve respaldo judicial e permitiu o bloqueio desses repasses, com transferência direta para as contas dos funcionários.

Segundo a Procuradoria Geral do Município, a operação só avançou após o envio, em 13 de janeiro, da planilha com os dados bancários dos trabalhadores, fornecida pela própria empresa. A iniciativa viabilizou uma resposta rápida a uma situação que gerou apreensão entre famílias que dependiam exclusivamente dessa renda.

Ao todo, cerca de R$ 10,5 milhões em créditos da empresa junto ao Município serão usados para quitar os débitos. Nesta primeira etapa, os pagamentos foram limitados a até R$ 5 mil por trabalhador, priorizando quem mais sofreu com a interrupção dos salários e garantindo um alívio imediato à base da categoria.