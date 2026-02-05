Equipes atuam nas ruas de Rio das Ostras para reduzir impactos da chuva e garantir o escoamento da águaFoto: Divulgação
Chuva intensa coloca Rio das Ostras em alerta máximo e mobiliza equipes por 24 horas
Volume registrado em apenas duas horas corresponde a metade da média prevista para fevereiro e acende sinal de atenção para novos temporais
Novo Conselho fortalece voz das pessoas com deficiência em Rio das Ostras
Posse do COMDEF marca início de um novo ciclo de diálogo, fiscalização e construção de políticas públicas inclusivas no município
Rio das Ostras abre novo credenciamento e amplia espaço para artistas locais
Terceiro lote garante chance de contratação em eventos públicos e fortalece a cena cultural do município
Música, esporte e praia lotam a agenda no último fim de semana do Sesc Verão em Rio das Ostras
Programação gratuita reúne grandes nomes da música brasileira, talentos locais e atividades para todas as idades em Costazul
"Não serei Judas": vereador de São Pedro da Aldeia abre o ano com discurso incendiário
Pedro Abreu (REP) denuncia licitações, fala em desperdício de dinheiro público e promete fiscalização sem trégua
Carnaval de Rio das Ostras aposta em cuidado, respeito e proteção social
Ações integradas reforçam defesa das crianças e enfrentamento à violência contra a mulher durante a folia
