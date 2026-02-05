Equipes atuam nas ruas de Rio das Ostras para reduzir impactos da chuva e garantir o escoamento da água - Foto: Divulgação

Rio das Ostras - A chuva intensa que caiu sobre Rio das Ostras na quarta-feira, dia 4, mudou a rotina da cidade e exigiu resposta rápida das equipes de emergência. Em apenas duas horas, foram registrados 91 milímetros de precipitação, volume considerado elevado e suficiente para deixar o solo encharcado e ampliar o risco de transtornos em diferentes pontos do município.

O acumulado de chuva nos primeiros cinco dias de fevereiro já chegou a 151 milímetros, número que representa mais da metade do total registrado durante todo o mês de janeiro, quando choveu 253 milímetros. O cenário colocou o município em alerta máximo, com atuação contínua da Defesa Civil e do Serviço Autônomo de Água e Esgoto durante 24 horas.

As ações se concentraram na limpeza de redes de drenagem, no monitoramento das bacias hidrográficas e no atendimento em vias públicas, com uso de máquinas e caminhões. O objetivo foi reduzir alagamentos e garantir melhores condições de circulação para moradores e motoristas.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, Edmilson Martins, o volume elevado em curto período potencializa os impactos. Ele explicou que, com o solo saturado, novas chuvas intensas tendem a causar transtornos de forma mais rápida.

O alerta meteorológico do Cemaden-RJ indica que o tempo segue instável até domingo, dia 8, com possibilidade de pancadas de chuva moderada a forte, além de raios, ventos que podem chegar a 85 quilômetros por hora e chance de granizo na região.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo 199 ou (22) 2760-8394, o Samu pelo 192 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.