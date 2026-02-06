Ações integradas reforçam a segurança no trânsito e nas orlas de Rio das Ostras durante o verão e o período pré-Carnaval. - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 16:02

Rio das Ostras - A cidade de Rio das Ostras mantém uma rotina intensa de segurança nas ruas, nas orlas e no trânsito durante a alta temporada. O conjunto de ações do Projeto Verão, coordenado pela Secretaria de Segurança Pública, segue ativo até depois do Carnaval e já apresenta números expressivos, refletindo um esforço contínuo para garantir ordem e proteção em meio ao aumento do fluxo de pessoas.

O trabalho integrado entre os órgãos de segurança resultou, em pouco mais de um mês, na realização de 731 ações preventivas e operacionais, além de 172 autuações de veículos. As abordagens priorizam pontos estratégicos da cidade, especialmente áreas com grande circulação de moradores e turistas, como praias, vias principais e locais de eventos.

Outro destaque do projeto é o compartilhamento de informações em tempo real entre as forças envolvidas, o que permite planejamento mais eficiente, definição de rotas, identificação de áreas sensíveis e adoção de medidas preventivas baseadas em dados e inteligência. Essa integração fortalece a capacidade de resposta e reduz riscos em períodos de maior aglomeração.

As rondas da Guarda Civil Municipal permanecem reforçadas, assim como o apoio operacional conjunto com a Polícia Militar e a Polícia Civil. A proposta é manter a cidade organizada, com trânsito mais seguro e presença constante do poder público, transmitindo sensação de cuidado e acolhimento para quem vive e visita Rio das Ostras.