Crianças, famílias e foliões aproveitam a matinê inclusiva na Lagoa de Iriry, com música, fantasias e clima de acolhimentoFoto: Divulgação
Carnaval de Rio das Ostras une marchinhas, inclusão e clima de família na Lagoa de Iriry
Matinês terão hora de som reduzido para acolher pessoas com TEA e permitir a participação de pets durante a folia
Chuva persistente coloca Rio das Ostras em alerta e mobiliza equipes dia e noite
Volume acumulado dos últimos 40 dias pressiona drenagem urbana e exige ações contínuas para reduzir alagamentos e transtornos
Placas de veículos são recolhidas após chuva em Rio das Ostras
Motoristas podem procurar o quartel do Corpo de Bombeiros próximo ao Atacadão
Justiça manda demolir construção irregular na Praia da Joana após processo que se arrasta há 35 anos
Decisão atinge imóvel erguido em área de proteção ambiental e reforça regras de ordenamento urbano em Rio das Ostras
Prefeita Daniela Soares mostra jogo de cintura na política e na coreografia em Araruama
Chefe do executivo "se jogou" no primeiro dia do Record Sunset Rio, evento que faz parte das comemorações dos 167 anos da cidade
