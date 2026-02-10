Crianças, famílias e foliões aproveitam a matinê inclusiva na Lagoa de Iriry, com música, fantasias e clima de acolhimento - Foto: Divulgação

Crianças, famílias e foliões aproveitam a matinê inclusiva na Lagoa de Iriry, com música, fantasias e clima de acolhimentoFoto: Divulgação

Publicado 10/02/2026 13:20

Rio das Ostras - A Lagoa de Iriry vira palco de afeto, memória e cuidado durante o Carnaval 2026 em Rio das Ostras. A programação das matinês aposta na nostalgia das antigas festas de rua, com marchinhas clássicas, fantasias coloridas e um diferencial que faz toda a diferença: uma hora diária de som reduzido, pensada para garantir conforto, inclusão e participação plena.

As matinês acontecem de sábado, 14, a terça-feira, 17, sempre das 15h às 18h, com o horário das 15h às 16h reservado ao som baixo. A iniciativa busca acolher pessoas com Transtorno do Espectro Autista e também abrir espaço para que animais de estimação participem da festa com tranquilidade e segurança.

A recreação fica por conta da Trupe Carnavalesca Pérola de Rio das Ostras, responsável por atividades lúdicas, pintura artística e interação com o público infantil. No palco, a trilha sonora varia a cada dia: Baleias Voadoras animam sábado e terça, Mr Brazuca se apresenta no domingo, e Folia do Spitz comanda a segunda-feira.

A partir das 18h, a festa ganha novos acordes com a quarta edição do CarnaJazz, que reforça a vocação cultural da cidade. A abertura traz Orquestra Sambaqui e Batuk Marley. No domingo, o público confere o Bloco do Sargento Pimenta, com clássicos dos Beatles em ritmo de carnaval, seguido dos Afroribeirinhos. A segunda reúne Farofa do Luan e Orquestra Voadora, enquanto o encerramento, na terça, aposta na elegância da Gafieira da Elza, com Claudia Falcão, e no samba jazz da Zé Bigode Orquestra.

Além da Lagoa de Iriry, o Carnaval segue vivo nos blocos de rua, com desfiles no Centro e em Costazul. Os trajetos, horários e alterações no trânsito podem ser consultados nos canais oficiais do município.