Publicado 09/02/2026 17:52 | Atualizado 09/02/2026 18:08

Rio das Ostras - A chuva chegou rápido, forte e mudou o ritmo da cidade. Rio das Ostras enfrentou, no domingo (8), um temporal que despejou cerca de 100 milímetros de água em poucas horas, volume considerado elevado para um curto espaço de tempo e suficiente para provocar alagamentos, interdições e transtornos em diferentes bairros.

A Defesa Civil do município segue em estado de alerta após o episódio, já que aproximadamente metade desse volume caiu em apenas 30 minutos. Ruas ficaram alagadas, o trânsito precisou ser interrompido em alguns pontos e moradores de regiões como Cidade Praiana, Jardim Miramar, Nova Cidade, Parque Zabulão, Praia Âncora e Enseada das Gaivotas sentiram de perto os efeitos da chuva intensa.

Apesar do impacto visual e dos prejuízos momentâneos à mobilidade, não houve registro de ocorrências graves. As principais demandas envolveram pontos de alagamento e quedas de árvores, atendidas pelas equipes de resposta ao longo do dia e da noite.

Nesta segunda-feira, agentes da Defesa Civil e de outros setores municipais intensificaram os trabalhos de monitoramento e recuperação. O cenário ainda inspira atenção, já que o solo permanece encharcado e os canais seguem cheios, o que dificulta o escoamento da água em caso de novas pancadas de chuva.

Ruas alagadas e equipes em ação após o temporal que atingiu Rio das Ostras no domingo Foto: Reprodução Vídeo Rede Social O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais no Rio de Janeiro aponta que o tempo deve continuar instável até sexta-feira, com possibilidade de chuvas fortes, raios e ventos intensos. A orientação é para que a população redobre os cuidados, evite áreas alagadas e fique atenta aos comunicados oficiais.

Em situações de emergência, os moradores podem acionar a Defesa Civil pelos telefones 199 ou 22 2760 8394, além do SAMU, pelo 192, e do Corpo de Bombeiros, pelo 193.

