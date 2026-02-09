Placas de veículos recolhidas após as chuvas estão disponíveis no quartel do Corpo de Bombeiros - Foto: Reprodução

Placas de veículos recolhidas após as chuvas estão disponíveis no quartel do Corpo de BombeirosFoto: Reprodução

Publicado 09/02/2026 18:15

Rio das Ostras - Motoristas de Rio das Ostras que perderam placas de veículos durante as últimas chuvas têm um ponto de apoio para recuperá-las. Diversas placas foram recolhidas e estão guardadas no quartel do Corpo de Bombeiros localizado próximo ao Atacadão.

As placas foram encontradas em vias da cidade após alagamentos e levadas ao quartel para facilitar a devolução aos proprietários. A orientação é que os condutores compareçam ao local para verificar se a placa do veículo está entre as recolhidas, evitando transtornos no trânsito e problemas com a documentação.

A ação ajuda a organizar os objetos perdidos durante o período de chuva e garante mais tranquilidade aos motoristas que foram surpreendidos pela perda do item.