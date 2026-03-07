Máquinas e caminhões trabalham na limpeza de rios e canais para acelerar o escoamento da água na cidadeFoto: Divulgação
Força-tarefa entra em ação para escoar água acumulada após temporais em Rio das Ostras
Equipes do SAAE atuam na limpeza de rios, canais e galerias para reduzir alagamentos em bairros atingidos pelas chuvas
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Resgate na areia: cães encontrados na Praia da Joana ganham nova chance em Rio das Ostras
Programa de Saúde Animal recolhe dois cães adultos e inicia busca por adoção responsável no município
Porta aberta para a universidade: curso pré-vestibular gratuito amplia prazo de inscrição em Rio das Ostras
Moradores ainda podem garantir uma das 120 vagas oferecidas pelo Cecierj até 9 de março, sem taxa e com aulas presenciais no município
Contas atrasadas ganham chance de acordo em Rio das Ostras
Mutirão do Procon reúne bancos, operadoras e concessionárias para facilitar renegociação direta com consumidores nos dias 11 e 12 de março
Servidores de Rio das Ostras voltam a avançar na carreira com retomada de progressões
Medida garante reconhecimento profissional a centenas de trabalhadores do serviço público após ajuste nas contas do município
