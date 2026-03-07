Máquinas e caminhões trabalham na limpeza de rios e canais para acelerar o escoamento da água na cidade - Foto: Divulgação

Máquinas e caminhões trabalham na limpeza de rios e canais para acelerar o escoamento da água na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 19:19

Rio das Ostras - O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Rio das Ostras colocou equipes e máquinas nas ruas para enfrentar os impactos das fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. A operação mobiliza trabalhadores e equipamentos pesados em diferentes bairros com o objetivo de acelerar o escoamento da água acumulada e evitar novos pontos de alagamento.

A ação concentra esforços na limpeza de rios, canais e galerias pluviais. Um dos pontos atendidos é o rio Jundiá, no bairro Âncora, região que sofreu impactos significativos com as últimas tempestades.

A força-tarefa conta com o apoio de seis caminhões e escavadeiras, incluindo equipamentos de longo alcance conhecidos como pescoçudas, utilizados para retirar sedimentos e resíduos acumulados nos leitos dos canais.

O trabalho ocorre de forma integrada com outras áreas da administração municipal e também com o Governo do Estado por meio do Programa Limpa Rio e do Limpa Rio Margens. A parceria amplia a capacidade de resposta diante das consequências provocadas pelas chuvas intensas.

Além da limpeza dos corpos hídricos, as equipes realizam desobstrução de caixas ralo, manutenção de galerias pluviais e retirada de resíduos que impedem a passagem da água. A operação também inclui o monitoramento permanente das bacias de acumulação, conhecidas como piscinões, que permanecem em funcionamento durante 24 horas.

As frentes de trabalho se espalham por bairros que registraram maiores impactos, como Cidade Beira Mar, Cidade Praiana, Serramar, Extensão Serramar, Village, Costazul, Operário, Extensão do Bosque, Nova Cidade, Âncora, Gelson Apicelo e Palmital.

A mobilização segue com foco na recuperação das áreas afetadas e na prevenção de novos transtornos para moradores, principalmente enquanto o município ainda enfrenta reflexos do período de chuvas intensas.