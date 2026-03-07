Drogas e dinheiro apreendidos durante ação da Polícia Militar no bairro Cidade Praiana - Foto: Divulgação

Drogas e dinheiro apreendidos durante ação da Polícia Militar no bairro Cidade PraianaFoto: Divulgação

Publicado 07/03/2026 19:30

Rio das Ostras - Policiais militares do 32º Batalhão frustraram mais uma tentativa de venda de drogas em Rio das Ostras e prenderam um homem suspeito de tráfico no bairro Cidade Praiana. A ação aconteceu durante patrulhamento de rotina e chamou a atenção dos agentes após uma tentativa de fuga.

A equipe circulava pela região por volta das 21h30 quando avistou um homem carregando uma sacola azul. Ao notar a aproximação da viatura, o suspeito correu e entrou em um espaço sem saída, mas foi alcançado rapidamente pelos policiais.

Durante a abordagem, o homem contou aos agentes que havia jogado a sacola atrás de um móvel. Os policiais fizeram buscas no local e encontraram o material. Dentro da sacola havia 28 buchas de maconha e 25 reais em dinheiro.

A varredura continuou nas proximidades do ponto onde ocorreu a tentativa de fuga. Poucos metros adiante, os agentes localizaram outra bolsa com 38 cápsulas de cocaína, também escondida no local.

O suspeito foi levado para a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras, onde o caso foi registrado. Após análise da autoridade policial, ele permaneceu preso e foi autuado por tráfico de drogas com base no artigo 33 da Lei de Drogas. Todo o material encontrado ficou apreendido.