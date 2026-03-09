Gestão pública de Rio das Ostras ganha agilidade com sistema digital de documentos - Foto: Divulgação

Gestão pública de Rio das Ostras ganha agilidade com sistema digital de documentosFoto: Divulgação

Publicado 09/03/2026 15:06

Rio das Ostras - O município de Rio das Ostras deu mais um passo no processo de modernização da gestão pública com a implantação da versão 6.0.0 do Sistema de Administração Livre e Integrado, conhecido como SALI. A atualização traz novas ferramentas que prometem tornar mais ágil, seguro e transparente o fluxo de documentos e processos administrativos.

A principal novidade do sistema é a possibilidade de assinatura eletrônica diretamente dentro da plataforma. Com o recurso, servidores podem validar documentos e despachos de forma digital, com registro e rastreamento das ações. O sistema também permite integração com a plataforma Gov.br, o que garante maior segurança na autenticação dos usuários.

Outra mudança importante é o sistema de notificações automáticas. Sempre que um documento precisar de análise, despacho ou assinatura, o responsável recebe um aviso dentro do sistema e também por e-mail. A medida ajuda a evitar atrasos na tramitação e facilita o acompanhamento das etapas de cada processo.

A atualização também fortalece os mecanismos de controle de acesso. Os novos recursos permitem classificar documentos públicos, restritos ou sigilosos, garantindo que cada arquivo seja acessado apenas por servidores autorizados.

O sistema conta ainda com ferramentas que ajudam a evitar erros no andamento dos processos. Entre elas estão o controle de rascunhos, bloqueios inteligentes durante a tramitação e melhorias no cadastro de pessoas e na organização de assuntos e classificações administrativas.

Com essas mudanças, a administração municipal avança no processo de digitalização dos serviços internos, reduz o uso de papel e busca tornar os procedimentos mais eficientes e confiáveis.