Gestão pública de Rio das Ostras ganha agilidade com sistema digital de documentosFoto: Divulgação
Novo sistema digital transforma tramitação de documentos em Rio das Ostras
Atualização do SALI permite assinatura eletrônica, envio automático de alertas e mais segurança nos processos administrativos
Rio das Ostras abre quase 600 vagas de emprego e amplia oportunidades para quem busca trabalho
Banco de Empregos reúne vagas em comércio, transporte, restaurantes e serviços com atendimento presencial no Âncora
Rio das Ostras promove seminário sobre cidades inteligentes e tecnologia 5G na gestão urbana
Evento gratuito reúne especialistas, gestores e empresários para discutir mobilidade, inovação e desafios tecnológicos dos municípios
Tentativa de fuga termina com prisão por tráfico e apreensão de drogas em Rio das Ostras
Polícia Militar encontra maconha, cocaína e dinheiro após suspeito correr ao perceber aproximação da viatura no bairro Cidade Praiana
Força-tarefa entra em ação para escoar água acumulada após temporais em Rio das Ostras
Equipes do SAAE atuam na limpeza de rios, canais e galerias para reduzir alagamentos em bairros atingidos pelas chuvas
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
