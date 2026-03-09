Especialistas e gestores públicos participam de seminário que debate inovação e soluções tecnológicas para cidades da regiãoFoto: Douglas Smmithy
Rio das Ostras promove seminário sobre cidades inteligentes e tecnologia 5G na gestão urbana
Evento gratuito reúne especialistas, gestores e empresários para discutir mobilidade, inovação e desafios tecnológicos dos municípios
Tentativa de fuga termina com prisão por tráfico e apreensão de drogas em Rio das Ostras
Polícia Militar encontra maconha, cocaína e dinheiro após suspeito correr ao perceber aproximação da viatura no bairro Cidade Praiana
Força-tarefa entra em ação para escoar água acumulada após temporais em Rio das Ostras
Equipes do SAAE atuam na limpeza de rios, canais e galerias para reduzir alagamentos em bairros atingidos pelas chuvas
Passagem de comando no 25º BPM reúne autoridades da Região dos Lagos
Cerimônia em Cabo Frio oficializa posse do tenente-coronel André Luiz Almeida e marca nova etapa na segurança regional
Resgate na areia: cães encontrados na Praia da Joana ganham nova chance em Rio das Ostras
Programa de Saúde Animal recolhe dois cães adultos e inicia busca por adoção responsável no município
Porta aberta para a universidade: curso pré-vestibular gratuito amplia prazo de inscrição em Rio das Ostras
Moradores ainda podem garantir uma das 120 vagas oferecidas pelo Cecierj até 9 de março, sem taxa e com aulas presenciais no município
