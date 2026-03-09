Especialistas e gestores públicos participam de seminário que debate inovação e soluções tecnológicas para cidades da região - Foto: Douglas Smmithy

Especialistas e gestores públicos participam de seminário que debate inovação e soluções tecnológicas para cidades da regiãoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 09/03/2026 15:06

Rio das Ostras - Especialistas, gestores públicos e representantes do setor produtivo vão se reunir em Rio das Ostras para discutir como a tecnologia pode transformar o dia a dia das cidades. O debate acontece durante o Seminário 5G e Smart City, marcado para a próxima quarta-feira, dia 11, com foco nos desafios e nas oportunidades que a inovação digital traz para a gestão pública e para a mobilidade urbana.

O encontro será realizado das 13h30 às 17h30, na Sala VIP 4 do Cine Show, no Shopping Plaza Rio das Ostras, e pretende aproximar o conceito de cidades inteligentes da realidade enfrentada pelos municípios da região.

A proposta do seminário é discutir soluções práticas para problemas comuns nas cidades, como congestionamentos nas entradas urbanas, integração entre atividades portuárias e trânsito local, além da necessidade de atualização das leis que regulamentam a instalação de antenas de telecomunicação. Segundo os organizadores, esse debate é essencial para evitar um possível apagão tecnológico diante da expansão da tecnologia 5G.

O evento é organizado pelo Líder Norte Fluminense e pelo Sebrae, por meio do Grupo de Trabalho de Mobilidade e Logística, com apoio do Sebrae, do município e do Shopping Plaza Rio das Ostras.

Outro ponto central do seminário é a necessidade de integração entre as cidades da região. A organização do encontro destaca que temas como mobilidade e conectividade ultrapassam limites territoriais e exigem planejamento conjunto entre diferentes municípios.

O seminário é aberto a gestores públicos, empresários, profissionais de tecnologia e representantes da sociedade civil interessados em discutir inovação e desenvolvimento urbano. A participação é gratuita e os participantes receberão certificado.

Por causa da capacidade do espaço, o evento terá limite de 150 vagas. Os interessados devem garantir a participação com antecedência por meio da retirada de ingressos gratuitos na plataforma Sympla. A programação completa e os nomes dos palestrantes serão divulgados nos próximos dias.