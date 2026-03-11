Veículos do transporte coletivo de Rio das Ostras passarão por vistoria obrigatória e atualização cadastralFoto: Douglas Smmithy
Rio das Ostras convoca transporte coletivo para vistoria obrigatória
Inspeção anual dos veículos acontecerá entre maio e junho e busca garantir mais segurança e qualidade aos passageiros
Rio das Ostras abre seleção de pareceristas para avaliar projetos culturais até 2028
Chamamento busca especialistas de fora da cidade para garantir análise técnica e imparcial na distribuição de recursos públicos
Rio das Ostras avança em projeto que fortalece trabalho de catadores e coleta seletiva
Nova comissão de gestão reúne diferentes secretarias e parceiros para ampliar políticas de resíduos sólidos e economia circular
Rio das Ostras prepara auxílio de R$ 1,6 mil para famílias afetadas pela maior chuva da história
Projeto de lei será enviado à Câmara para ajudar moradores que tiveram perdas dentro de casa após forte temporal
Governo Daniela Soares amplia rede infantil com nova creche em Iguabinha
Unidade busca atender demanda por vagas na primeira infância em Araruama. Serão 180 vagas e previsão de entrega em até 120 dias
Chuvas e protestos aumentam tensão política em São Pedro da Aldeia
Após alagamentos, moradores cobram respostas; governo diz que ato teve motivação política
