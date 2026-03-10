Reunião entre governo municipal e concessionária debate medidas para evitar novos apagões em Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Rio das Ostras - O prefeito de Rio das Ostras, Carlos Augusto, cobrou da concessionária de energia Enel um plano mais eficiente para evitar novos apagões no município. A cobrança ocorreu após diversos bairros ficarem sem energia elétrica por mais de seis horas na noite do último sábado, situação que gerou transtornos para moradores e comerciantes.



O encontro ocorreu de forma virtual e contou com a participação do secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres. Durante a conversa, o prefeito solicitou planejamento mais rigoroso por parte da empresa, especialmente em ações preventivas capazes de reduzir falhas no fornecimento de energia durante períodos de chuva e ventos fortes.



Entre os temas discutidos esteve a necessidade de intensificar a poda de árvores próximas à rede elétrica, medida considerada essencial para evitar quedas de galhos sobre fios e interrupções no serviço. A cidade ainda sente reflexos das fortes chuvas registradas na virada do mês, que provocaram danos em diversos pontos da rede de energia.



Carlos Augusto destacou que o trabalho preventivo precisa ocorrer com frequência e organização para garantir segurança à população.



Segundo ele, a concessionária deve agir antes que os problemas ocorram. O prefeito afirmou que o município continuará acompanhando a situação e cobrando providências para garantir atendimento adequado à população.



Outro ponto levantado durante a reunião foi a importância da participação da população no registro de reclamações formais sobre falhas no serviço. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o registro das ocorrências ajuda a fortalecer a fiscalização e a defesa dos direitos dos moradores.



O Procon orienta que consumidores afetados por interrupções no fornecimento de energia procurem o órgão para formalizar as reclamações, o que permite uma atuação mais rápida e eficaz na busca por soluções junto às concessionárias responsáveis.



A Enel Distribuição Rio informou em nota que mantém diálogo permanente e transparente com os órgãos públicos e as prefeituras de Rio das Ostras e dos demais municípios de sua área de concessão. As chuvas de verão, frequentemente acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas, têm provocado impactos relevantes no sistema elétrico e no atendimento às ocorrências em diversas regiões.

Somente nos primeiros meses deste ano, as equipes da distribuidora enfrentaram cenários adversos em campo, como queda de árvores de grande porte sobre a rede elétrica, obstrução de vias e alagamentos, o que amplia a complexidade das operações da distribuidora.

A companhia reforça que vem realizando investimentos contínuos e expressivos em ações preventivas, como podas, automação da rede, reforço da infraestrutura elétrica, contratação e capacitação de equipes. Para o período de 2025 a 2027, a Enel prevê investimentos recordes de R$ 6,1 bilhões, além da contratação de 2 mil novos colaboradores próprios para reforçar as operações em toda a sua área de concessão.

Em Rio das Ostras, somente em 2025, foram realizadas 2.435 manutenções na rede elétrica e 11.553 podas preventivas. Também foram executadas 7.159 lavagens de rede e 7,4 quilômetros de recondutoramento, com substituição de cabos por novos condutores com maior capacidade de condução de energia.

Para este ano, a empresa vai ampliar o volume de manutenções no município e iniciará, em conjunto com a Prefeitura de Rio das Ostras, mutirões de poda e correção de defeitos na rede elétrica. Entre as primeiras ações programadas está a manutenção estruturada na Rodovia Amaral Peixoto. As ações reforçam o compromisso da Enel com a melhoria contínua do fornecimento de energia e com a segurança dos clientes.

