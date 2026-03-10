Reunião entre governo municipal e concessionária debate medidas para evitar novos apagões em Rio das OstrasFoto: Reprodução
O encontro ocorreu de forma virtual e contou com a participação do secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres. Durante a conversa, o prefeito solicitou planejamento mais rigoroso por parte da empresa, especialmente em ações preventivas capazes de reduzir falhas no fornecimento de energia durante períodos de chuva e ventos fortes.
Entre os temas discutidos esteve a necessidade de intensificar a poda de árvores próximas à rede elétrica, medida considerada essencial para evitar quedas de galhos sobre fios e interrupções no serviço. A cidade ainda sente reflexos das fortes chuvas registradas na virada do mês, que provocaram danos em diversos pontos da rede de energia.
Carlos Augusto destacou que o trabalho preventivo precisa ocorrer com frequência e organização para garantir segurança à população.
Segundo ele, a concessionária deve agir antes que os problemas ocorram. O prefeito afirmou que o município continuará acompanhando a situação e cobrando providências para garantir atendimento adequado à população.
Outro ponto levantado durante a reunião foi a importância da participação da população no registro de reclamações formais sobre falhas no serviço. De acordo com a Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o registro das ocorrências ajuda a fortalecer a fiscalização e a defesa dos direitos dos moradores.
O Procon orienta que consumidores afetados por interrupções no fornecimento de energia procurem o órgão para formalizar as reclamações, o que permite uma atuação mais rápida e eficaz na busca por soluções junto às concessionárias responsáveis.
A Enel Distribuição Rio informou em nota que mantém diálogo permanente e transparente com os órgãos públicos e as prefeituras de Rio das Ostras e dos demais municípios de sua área de concessão. As chuvas de verão, frequentemente acompanhadas de rajadas de vento e descargas atmosféricas, têm provocado impactos relevantes no sistema elétrico e no atendimento às ocorrências em diversas regiões.
