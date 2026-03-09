Trabalhadores procuram atendimento no Banco de Empregos em busca de oportunidades no mercado de trabalho - Foto: Ilustração

Publicado 09/03/2026 15:06

Rio das Ostras - O mercado de trabalho em Rio das Ostras começa a semana com novas oportunidades para quem está em busca de emprego. O Banco de Empregos do município disponibiliza, nesta segunda-feira, dia 9 de março, um total de 597 vagas em diferentes áreas e níveis de experiência.

As oportunidades contemplam funções no comércio, no setor de serviços e no transporte. Entre as vagas com maior número de postos está a de motorista de ônibus urbano, com 27 oportunidades abertas. Também há vagas para atendente de restaurante, operador de loja, garçom, balconista, operador de caixa e corretor de imóveis.

O cadastro é gratuito e deve ser feito presencialmente no Centro de Cidadania, localizado na Rua das Casuarinas, número 595, no bairro Âncora. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para participar do processo, o candidato precisa apresentar documento de identidade com foto, CPF, carteira de trabalho física ou digital, comprovante de residência atualizado e currículo impresso. Certificados de cursos de qualificação também podem ser apresentados para ampliar as chances de encaminhamento.

As vagas disponíveis atendem desde pessoas que buscam o primeiro emprego até trabalhadores com experiência profissional em áreas operacionais, administrativas e de atendimento.

A lista completa das oportunidades e os requisitos específicos de cada função podem ser consultados no portal oficial do município, onde os interessados também encontram informações atualizadas sobre novas vagas disponibilizadas pelas empresas parceiras.