Famílias atingidas pelas fortes chuvas em Rio das Ostras poderão receber auxílio emergencial para reconstruir o dia a dia - Foto: Reprodução

Famílias atingidas pelas fortes chuvas em Rio das Ostras poderão receber auxílio emergencial para reconstruir o dia a diaFoto: Reprodução

Publicado 11/03/2026 20:08

Rio das Ostras - Moradores de Rio das Ostras que sofreram prejuízos com o temporal histórico registrado recentemente podem receber um auxílio emergencial de R$ 1,6 mil. A proposta será encaminhada à Câmara Municipal por meio de um projeto de lei que busca oferecer apoio imediato a famílias em situação de vulnerabilidade social atingidas pelas chuvas.

O benefício tem como objetivo ajudar quem perdeu móveis, eletrodomésticos, materiais de construção e outros itens essenciais dentro de casa após a tempestade considerada a mais intensa já registrada no município. A ajuda financeira pretende garantir condições mínimas para que essas famílias consigam reorganizar a rotina e recuperar parte do que foi perdido.

O projeto deverá tramitar em caráter emergencial no Legislativo municipal. A intenção é acelerar a análise da proposta e permitir que o auxílio chegue o mais rápido possível aos moradores que enfrentam dificuldades depois do evento climático.

A Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável pelo cadastramento das famílias e pela condução dos procedimentos necessários para o pagamento do benefício. Técnicos da área social irão avaliar cada caso com base em critérios definidos pela legislação e nas normas estabelecidas no Decreto número 4.608, publicado em fevereiro de 2026.

O levantamento considerará fatores como situação de vulnerabilidade, perdas materiais comprovadas e a necessidade real de apoio para reconstrução da vida doméstica.

O auxílio integra um conjunto de ações voltadas à recuperação das áreas afetadas e ao atendimento das famílias atingidas pela chuva. A iniciativa busca ampliar a rede de proteção social e oferecer uma resposta concreta diante das dificuldades enfrentadas por quem viu a água invadir casas e alterar completamente a rotina.