Reunião no Centro de Educação Ambiental marcou nova etapa do projeto voltado à valorização dos catadores - Foto: Divulgação

Publicado 11/03/2026 20:08

Rio das Ostras - O projeto que busca fortalecer o trabalho dos catadores e ampliar a coleta seletiva em Rio das Ostras deu um novo passo nesta semana. Representantes do município e do Sebrae se reuniram para formar a Comissão de Gestão responsável por conduzir as próximas etapas do programa Pró-Catadores.

O encontro aconteceu no Centro de Educação Ambiental de Rio das Ostras e marcou um momento importante do processo iniciado com o diagnóstico da situação local e a elaboração de um plano de ação para melhorar a gestão de resíduos sólidos no município.

A comissão será responsável por organizar estratégias voltadas à coleta seletiva, à educação ambiental e ao desenvolvimento da chamada economia circular. A proposta também busca ampliar a participação dos catadores na prestação de serviços ligados ao tratamento e à destinação correta dos resíduos.

A reunião reuniu representantes de diferentes áreas da administração municipal, entre elas Assistência Social, Educação, Turismo e Desenvolvimento Econômico, Comunicação e Meio Ambiente. A presença de várias secretarias reforçou a ideia de que o projeto depende da atuação conjunta de diferentes setores para alcançar resultados concretos.

A iniciativa pretende fortalecer a organização da cadeia de reciclagem e valorizar o papel social e econômico desempenhado pelos catadores, profissionais que contribuem diretamente para reduzir o impacto ambiental causado pelo descarte inadequado de resíduos.

O projeto Pró-Catadores também prevê o aprimoramento da governança ambiental do município, com definição de estratégias para ampliar a infraestrutura da coleta seletiva e melhorar a articulação entre poder público, instituições parceiras e a população.

Com a parceria técnica do Sebrae, a expectativa é que Rio das Ostras avance na construção de um modelo mais sustentável de gestão de resíduos, que una geração de renda, proteção ambiental e participação social.