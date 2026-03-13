Atriz Sirléa Aleixo protagoniza o monólogo "Querida Mamãe", que estreia no Teatro Municipal Joel Barcellos - Foto: Divulgação

Atriz Sirléa Aleixo protagoniza o monólogo "Querida Mamãe", que estreia no Teatro Municipal Joel Barcellos Foto: Divulgação

Publicado 13/03/2026 13:08

Rio das Ostras - O espetáculo teatral “Querida Mamãe” chega a Rio das Ostras no dia 22 de março e promete arrancar risadas do público com uma comédia que mistura humor afiado e reflexões sobre família, gerações e mudanças de comportamento. A montagem estreia no palco do Teatro Municipal Joel Barcellos com duas sessões gratuitas, às 18h30 e às 20h.

A peça é inspirada na obra La Mamma Fricchettona, dos dramaturgos italianos Dario Fo e Franca Rame. A produção brasileira ganha ainda mais relevância por integrar as celebrações internacionais do centenário de nascimento de Dario Fo, prêmio Nobel de Literatura e um dos maiores nomes do teatro popular contemporâneo. A montagem recebeu o selo oficial da programação “100 Anni di Dario Fo”, promovida pela Fondazione Fo Rame, na Itália.

O monólogo apresenta a história de uma mãe tradicional que vê sua rotina organizada virar de cabeça para baixo após o contato com o universo jovem do filho e de seus amigos. Entre situações inesperadas, conflitos geracionais e descobertas pessoais, a personagem passa a questionar hábitos, relações e o próprio modo de enxergar a vida.

A interpretação fica por conta da atriz Sirléa Aleixo, artista com mais de uma década de trajetória nos palcos e indicada ao Prêmio Shell de Melhor Atriz em 2025. Além do trabalho no teatro, ela também participou da minissérie Betinho: no fio da navalha, exibida pelo Globoplay em 2023, inspirada na história do sociólogo Herbert de Souza.

A direção e tradução da peça são assinadas por Yuri Negreiros. Segundo ele, a escolha da obra dialoga diretamente com questões presentes na sociedade atual.

"Dario Fo e Franca Rame sempre abordaram temas sociais com inteligência e humor. Querida Mamãe diverte o público, mas também provoca reflexões sobre mudanças de comportamento e sobre como cada geração enxerga o mundo", explica o diretor.

A montagem marca ainda a primeira parceria do Núcleo de Experimentos Cênicos com a atriz Sirléa Aleixo. O projeto é o sétimo trabalho do grupo e foi viabilizado pelo Edital União da Fundação Rio das Ostras de Cultura dentro da Política Nacional Aldir Blanc.

O espetáculo aposta na linguagem do teatro popular e na tradição da commedia dell’arte para criar uma experiência próxima do público, com situações cotidianas que despertam identificação imediata. A apresentação também contará com intérprete de Libras, ampliando o acesso de pessoas com deficiência auditiva.

A estreia reforça o papel do teatro como espaço de encontro, reflexão e entretenimento, trazendo ao palco uma história divertida que convida o público a rir, pensar e se reconhecer nas pequenas e grandes transformações da vida.