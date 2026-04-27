Em Rio das Ostras artistas e produtores correm contra o tempo para garantir participação em editais culturais - Foto: Ilustração

Em Rio das Ostras artistas e produtores correm contra o tempo para garantir participação em editais culturaisFoto: Ilustração

Publicado 27/04/2026 16:11

Rio das Ostras - Agentes culturais de Rio das Ostras entram na reta final para garantir acesso a mais de R$ 1 milhão em investimentos destinados ao fortalecimento da cultura local. O prazo para inscrição nos editais financiados por políticas nacionais termina nesta quinta-feira, dia 30, e mobiliza artistas, produtores e coletivos em busca de oportunidades.

Os recursos são oriundos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura e da Política Nacional de Cultura Viva, que ampliam o alcance de iniciativas culturais e incentivam a produção artística no município. As inscrições são gratuitas e realizadas de forma online, por meio de plataforma específica.

Três editais estruturam a distribuição dos recursos. O primeiro, voltado para Projetos Continuados, seleciona uma proposta com foco na manutenção de ações culturais permanentes, com investimento superior a R$ 140 mil. A proposta é fortalecer iniciativas que já atuam na democratização do acesso à cultura.

Outro edital reconhece a trajetória de grupos culturais sem CNPJ, permitindo que coletivos com pelo menos dois anos de atuação comprovada sejam contemplados. Os selecionados passam a integrar a Rede Municipal como Pontos de Cultura, além de receber incentivo financeiro para continuidade das atividades.

Já o terceiro edital concentra o maior volume de recursos, com mais de R$ 790 mil destinados a coletivos e grupos culturais. Ao todo, 33 propostas serão escolhidas para execução de projetos em diferentes linguagens artísticas, ampliando a diversidade cultural na cidade.

A iniciativa reforça a importância da cultura como instrumento de identidade, inclusão e desenvolvimento social, além de impulsionar a economia criativa local. Os interessados devem acessar o site da Fundação Rio das Ostras de Cultura para consultar critérios, documentação exigida e detalhes de cada edital.