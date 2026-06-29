O projeto premiado nasceu a partir da exposição "Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA", da designer e artesã Monique Poubel - Foto: Divulgação

O projeto premiado nasceu a partir da exposição "Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA", da designer e artesã Monique PoubelFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2026 11:35

Rio das Ostras - Rio das Ostras acaba de alcançar um dos mais importantes reconhecimentos do setor de shopping centers e economia criativa do país. O Shopping Plaza Rio das Ostras conquistou o Troféu Bronze do Prêmio ABRASCE 2026, principal premiação brasileira do segmento, com o case “Do Shopping à Cultura: Como o Plaza Rio das Ostras Transformou Memória em Experiência”, vencedor na categoria Campanhas Institucionais.



O projeto premiado nasceu a partir da exposição “Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA”, da designer e artesã Monique Poubel.



A exposição “Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA” é um projeto cultural independente idealizado por Monique Poubel e desenvolvido a partir de sua pesquisa sobre a identidade cultural do município. A realização da mostra foi possível graças à união de patrocinadores, parceiros e apoiadores culturais que acreditaram no potencial transformador da arte, do artesanato e da cultura local. Ao ser acolhida pelo Shopping Plaza Rio das Ostras, a iniciativa ampliou seu alcance e transformou o empreendimento em um espaço de encontro entre memória, patrimônio e experiência, aproximando milhares de pessoas da história da cidade.



Promovido pela Associação Brasileira de Shopping Centers (ABRASCE), o prêmio reconhece iniciativas que se destacam pela inovação, originalidade, excelência na execução e impacto gerado para o público. Os projetos são avaliados por critérios como estratégia, criatividade, qualidade da execução, experiência proporcionada aos visitantes e benefícios gerados para a comunidade. O reconhecimento recebido pelo Shopping Plaza Rio das Ostras demonstra que investir em cultura, identidade territorial e experiências significativas também é uma estratégia de desenvolvimento, fortalecimento institucional e aproximação com a população.



Mais do que uma exposição, o projeto apresentou uma nova forma de contar a história de Rio das Ostras. Utilizando o artesanato, o design, a pesquisa histórica e uma expografia imersiva, a mostra conduziu milhares de visitantes por uma narrativa construída a partir da memória, da cultura e dos símbolos que formam a identidade do município. A galeria do shopping transformou-se em um espaço de encontro entre arte, pertencimento e emoção, aproximando moradores e visitantes de suas próprias raízes.



A exposição integra uma trilogia concebida para investigar diferentes períodos da formação cultural de Rio das Ostras. A proposta curatorial buscou transformar o espaço expositivo em uma experiência sensorial, onde cada obra, objeto e elemento cenográfico dialogasse com a história da cidade, valorizando o patrimônio material e imaterial do município e estimulando novos olhares sobre a cultura local.



Designer e artesã de Rio das Ostras, Monique Poubel consolidou sua carreira a partir da valorização da cultura brasileira, da manualidade e do design autoral. Suas peças já ultrapassaram as fronteiras do país, chegando ao mercado internacional por meio da exportação de trabalhos artesanais. Ao longo de sua trajetória, participou de importantes eventos culturais e de economia criativa, entre eles o Festival de Jazz & Blues de Rio das Ostras, ações promovidas pelo Sesc e diversas feiras e exposições voltadas à valorização do artesanato brasileiro.



Há oito anos sua trajetória ganhou novos contornos ao integrar o projeto de Mentoria Artística da Fundação Rio das Ostras de Cultura. Foi nesse ambiente de formação continuada, pesquisa e experimentação que Monique começou seus estudos sobre identidade cultural, patrimônio, memória e território, desenvolvendo uma linguagem autoral capaz de transformar referências locais em obras de forte expressão estética e conceitual.



Nessa trajetória de amadurecimento artístico que resultou na concepção da segunda exposição individual da artista, “Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA”, projeto que sintetiza seus estudos, vivências e experimentações e que agora recebe o mais importante reconhecimento do setor de shopping centers do país.





Renato Martins (superintendente Shopping Plaza Rio das Ostras) e Vinícios de Castro (coordenador de MkT Shopping Plaza Rio das Ostras) em São Paulo recebendo o prêmio. Foto: Divulgação



“Este prêmio mostra que a identidade cultural tem força, tem valor e emociona pessoas. Sempre acreditei que o artesanato poderia contar histórias profundas sobre o lugar onde vivemos. Ver esse trabalho alcançar reconhecimento nacional confirma que nossa cultura merece ocupar espaços de destaque. Compartilho essa conquista com toda a cidade, com a Fundação Rio das Ostras de Cultura, que acredita na importância da formação artística, com todos os patrocinadores, parceiros e apoiadores culturais que caminharam comigo e, com Rodrigo Pontes, meu mentor, que me ensina a pesquisar, olhar para a minha própria história e transformar memória e afeto em uma linguagem artística autoral.”



A direção criativa da exposição foi conduzida por Rodrigo Pontes, artista plástico, produtor cultural, curador, cenógrafo e mentor artístico que, a quase dez anos desenvolve uma metodologia própria voltada à construção da identidade artística de artesãos e criativos. Seu trabalho reúne pesquisa de território, patrimônio cultural, design, artes visuais, expografia e desenvolvimento de experiências culturais capazes de conectar artistas, instituições e comunidades.



Mais do que orientar processos criativos, Rodrigo Pontes atua na formação de artistas autorais. Sua metodologia incentiva cada participante a investigar suas referências culturais, compreender o contexto em que vive e transformar essas vivências em produção artística consistente. O projeto desenvolvido com Monique Poubel tornou-se um dos exemplos mais representativos desse processo, demonstrando como a mentoria artística pode impulsionar carreiras, fortalecer a economia criativa e gerar reconhecimento em âmbito nacional.



Além da concepção curatorial e artística da exposição, Rodrigo também foi responsável por estruturar a narrativa expográfica do projeto, transformando uma pesquisa sobre identidade cultural em uma experiência capaz de envolver diferentes públicos e dialogar com o ambiente de um shopping center. O resultado foi um case que uniu arte, estratégia, comunicação, experiência do visitante e valorização do patrimônio cultural, atributos reconhecidos pela comissão julgadora do Prêmio ABRASCE.



Segundo Rodrigo Pontes, a conquista representa uma vitória da cultura e da confiança depositada em projetos autorais.



“Este reconhecimento demonstra que identidade cultural não é apenas um tema; é uma capacidade de gerar inovação, criar conexões genuínas e transformar a forma como as pessoas se relacionam com um espaço. Quando diferentes setores se unem em torno de um propósito comum, a cultura deixa de ocupar um lugar secundário e passa a ser protagonista do desenvolvimento, da inovação e do pertencimento.”



A conquista também reforça o papel do Shopping Plaza Rio das Ostras como agente de desenvolvimento cultural. Ao abrir espaço para projetos que valorizam artistas locais e promovem experiências culturais de qualidade, o empreendimento amplia sua conexão com a comunidade e demonstra como os shopping centers podem atuar como espaços de convivência, memória, educação e transformação social.



Mais do que premiar uma exposição, o Prêmio ABRASCE reconheceu uma iniciativa que aproximou o público de sua própria história, fortaleceu a identidade cultural de Rio das Ostras e consolidou uma parceria bem-sucedida entre iniciativa privada, patrocinadores, parceiros, apoiadores culturais.



O Bronze conquistado no Prêmio ABRASCE 2026 passa a integrar a história do Shopping Plaza Rio das Ostras, da artista Monique Poubel, e do Rodrigo Pontes. A premiação reafirma que iniciativas independentes, quando desenvolvidas com pesquisa, excelência, colaboração e compromisso com a identidade cultural, têm potencial para ultrapassar fronteiras, e assim um posicionamento à Rio das Ostras de uma cidade que tem sua identidade cultural presente no artesanato, na inovação cultural e experiências transformadoras.



Mais do que celebrar uma conquista, este prêmio evidencia que investir em artistas locais, incentivar processos de mentoria, fortalecer parcerias e valorizar a cultura local produz resultados concretos e duradouros. O reconhecimento nacional alcançado pela exposição “Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA” torna-se um marco para a cultura do município e inspira novas iniciativas capazes de conectar arte, comunidade e desenvolvimento, demonstrando que histórias enraizadas em um território podem alcançar relevância e reconhecimento em todo o Brasil. Para Monique Poubel, a conquista representa o reconhecimento de uma trajetória construída coletivamente.“Este prêmio mostra que a identidade cultural tem força, tem valor e emociona pessoas. Sempre acreditei que o artesanato poderia contar histórias profundas sobre o lugar onde vivemos. Ver esse trabalho alcançar reconhecimento nacional confirma que nossa cultura merece ocupar espaços de destaque. Compartilho essa conquista com toda a cidade, com a Fundação Rio das Ostras de Cultura, que acredita na importância da formação artística, com todos os patrocinadores, parceiros e apoiadores culturais que caminharam comigo e, com Rodrigo Pontes, meu mentor, que me ensina a pesquisar, olhar para a minha própria história e transformar memória e afeto em uma linguagem artística autoral.”A direção criativa da exposição foi conduzida por Rodrigo Pontes, artista plástico, produtor cultural, curador, cenógrafo e mentor artístico que, a quase dez anos desenvolve uma metodologia própria voltada à construção da identidade artística de artesãos e criativos. Seu trabalho reúne pesquisa de território, patrimônio cultural, design, artes visuais, expografia e desenvolvimento de experiências culturais capazes de conectar artistas, instituições e comunidades.Mais do que orientar processos criativos, Rodrigo Pontes atua na formação de artistas autorais. Sua metodologia incentiva cada participante a investigar suas referências culturais, compreender o contexto em que vive e transformar essas vivências em produção artística consistente. O projeto desenvolvido com Monique Poubel tornou-se um dos exemplos mais representativos desse processo, demonstrando como a mentoria artística pode impulsionar carreiras, fortalecer a economia criativa e gerar reconhecimento em âmbito nacional.Além da concepção curatorial e artística da exposição, Rodrigo também foi responsável por estruturar a narrativa expográfica do projeto, transformando uma pesquisa sobre identidade cultural em uma experiência capaz de envolver diferentes públicos e dialogar com o ambiente de um shopping center. O resultado foi um case que uniu arte, estratégia, comunicação, experiência do visitante e valorização do patrimônio cultural, atributos reconhecidos pela comissão julgadora do Prêmio ABRASCE.Segundo Rodrigo Pontes, a conquista representa uma vitória da cultura e da confiança depositada em projetos autorais.“Este reconhecimento demonstra que identidade cultural não é apenas um tema; é uma capacidade de gerar inovação, criar conexões genuínas e transformar a forma como as pessoas se relacionam com um espaço. Quando diferentes setores se unem em torno de um propósito comum, a cultura deixa de ocupar um lugar secundário e passa a ser protagonista do desenvolvimento, da inovação e do pertencimento.”A conquista também reforça o papel do Shopping Plaza Rio das Ostras como agente de desenvolvimento cultural. Ao abrir espaço para projetos que valorizam artistas locais e promovem experiências culturais de qualidade, o empreendimento amplia sua conexão com a comunidade e demonstra como os shopping centers podem atuar como espaços de convivência, memória, educação e transformação social.Mais do que premiar uma exposição, o Prêmio ABRASCE reconheceu uma iniciativa que aproximou o público de sua própria história, fortaleceu a identidade cultural de Rio das Ostras e consolidou uma parceria bem-sucedida entre iniciativa privada, patrocinadores, parceiros, apoiadores culturais.O Bronze conquistado no Prêmio ABRASCE 2026 passa a integrar a história do Shopping Plaza Rio das Ostras, da artista Monique Poubel, e do Rodrigo Pontes. A premiação reafirma que iniciativas independentes, quando desenvolvidas com pesquisa, excelência, colaboração e compromisso com a identidade cultural, têm potencial para ultrapassar fronteiras, e assim um posicionamento à Rio das Ostras de uma cidade que tem sua identidade cultural presente no artesanato, na inovação cultural e experiências transformadoras.Mais do que celebrar uma conquista, este prêmio evidencia que investir em artistas locais, incentivar processos de mentoria, fortalecer parcerias e valorizar a cultura local produz resultados concretos e duradouros. O reconhecimento nacional alcançado pela exposição “Rio das Ostras, a CULTURA TEM CASA” torna-se um marco para a cultura do município e inspira novas iniciativas capazes de conectar arte, comunidade e desenvolvimento, demonstrando que histórias enraizadas em um território podem alcançar relevância e reconhecimento em todo o Brasil.