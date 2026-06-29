João Pedro Freitas celebrou o título brasileiro de Jiu-Jitsu e voltou ao pódio nacional ao conquistar também o bronze na disputa absoluta - Foto: Divulgação

João Pedro Freitas celebrou o título brasileiro de Jiu-Jitsu e voltou ao pódio nacional ao conquistar também o bronze na disputa absolutaFoto: Divulgação

Publicado 29/06/2026 13:22

Por Douglas Smmithy

Rio das Ostras - João Pedro Freitas segue escrevendo uma trajetória de destaque no esporte brasileiro. O atleta de Rio das Ostras, de apenas 20 anos, conquistou a medalha de ouro no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu 2026, promovido pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu (CBJJ) e pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF), consolidando seu nome entre os principais competidores da nova geração.



Representando a equipe Brazilian Top Team e treinado pelo professor Eduardo Bessa, João Pedro superou adversários de alto nível técnico até alcançar o lugar mais alto do pódio em sua categoria. O desempenho não parou por aí. Na disputa do absoluto, modalidade que reúne atletas de diferentes categorias de peso, ele conquistou a medalha de bronze, resultado considerado um dos mais valorizados da competição pela exigência física e técnica dos confrontos.



A conquista é resultado de uma rotina intensa de preparação. O atleta mantém uma carga diária de quatro sessões de treinamento, conciliando condicionamento físico, aperfeiçoamento técnico e preparação para os principais torneios do calendário internacional.



Um dos fatores que contribuem para a continuidade dessa evolução é o apoio recebido por meio do programa Bolsa Atleta de Rio das Ostras. Beneficiário da iniciativa desde 2018, João Pedro conta com o incentivo para custear treinamentos, viagens e participação em competições nacionais e internacionais.



Mesmo jovem, o currículo do lutador impressiona. Entre as principais conquistas estão mais de sete títulos em etapas do ADCC Open, mais de 14 medalhas em competições da IBJJF e da CBJJ, dois títulos sul-americanos, o campeonato do NAGA, disputado em Houston, nos Estados Unidos, além da medalha de bronze no Campeonato Europeu realizado em Paris.



Após o excelente desempenho no Brasileiro, o foco do atleta já está voltado para os próximos desafios internacionais. A preparação seguirá intensa para a disputa do Campeonato Pan-Americano No-Gi, em Nova Jersey, e do Campeonato Mundial No-Gi, em Las Vegas, dois dos torneios mais importantes da modalidade.



Com resultados cada vez mais expressivos, João Pedro Freitas leva o nome de Rio das Ostras aos principais eventos do Jiu-Jitsu mundial e demonstra como o investimento contínuo no esporte pode transformar talento em conquistas de alcance internacional.