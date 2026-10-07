O resultado mantém Marciel na Presidência e reorganiza a Mesa Diretora para o próximo biênio. A nova composição terá Neco da Saúde (PP) como vice-presidente, Thiaguinho (Cidadania) na 1ª Secretaria e Robinho (MDB) na 2ª Secretaria. A posse da nova Mesa ocorrerá em 1º de janeiro de 2027.
A votação, porém, não foi de consenso absoluto. O único voto contrário partiu de Rodrigo da Aposentadoria (PDT), atual vice-presidente da Câmara, que deixará a composição da Mesa a partir do próximo ano. O parlamentar apresentou críticas à condução do Legislativo e citou, entre os motivos para sua posição, o aumento do número de cadeiras, de 15 para 19, a criação de uma despesa para cada gabinete e a falta de acesso, segundo ele, a atos da Casa.
Nova eleição veio após decisão do Supremo A disputa desta terça-feira teve origem em uma decisão judicial. A primeira eleição para o biênio 2027–2028 ocorreu em 26 de maio de 2025, cerca de 19 meses antes do início do mandato. Em setembro deste ano, o STF cassou os efeitos daquele pleito após atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).
O Supremo considerou que a escolha antecipada contrariava o entendimento da Corte sobre a necessidade de proximidade entre a eleição da Mesa Diretora e o início do respectivo mandato. Como parâmetro, o tribunal estabeleceu outubro do ano anterior ao começo do exercício.
Com a decisão, a eleição precisou ser refeita dentro do período considerado adequado pelo Supremo. Marciel voltou às urnas e, novamente, garantiu a Presidência da Câmara.
“Respeitamos a decisão judicial, voltamos às urnas e mais uma vez essa Casa renovou a confiança em nosso trabalho. Não guardo ressentimentos, não olho para trás. Olho para frente, com a mesma disposição de trabalhar pela nossa população”, declarou Marciel após o resultado.
Comando da Câmara entra em novo ciclo A recondução prolonga a permanência de Marciel à frente do Legislativo municipal. Ele assumiu a Presidência para o biênio 2025–2026 e agora terá mais dois anos para conduzir as sessões, a tramitação de projetos, requerimentos e indicações, além das funções de fiscalização do Poder Executivo.
Ao comentar a nova vitória, o presidente reeleito afirmou que pretende fortalecer o Legislativo, manter o diálogo com os vereadores e priorizar os interesses da população.
“Recebo essa responsabilidade mais uma vez com muito respeito e compromisso. Vamos trabalhar para fortalecer o Legislativo, manter o diálogo com todos os vereadores e, acima de tudo, colocar os interesses da população de Rio das Ostras em primeiro lugar. A Câmara precisa continuar sendo um espaço de diálogo, fiscalização e construção de soluções para a cidade”, afirmou.
A nova Mesa terá pela frente um cenário que combina continuidade no comando, mudança na composição e uma divergência registrada no plenário. A partir de janeiro, Marciel e os demais integrantes assumirão oficialmente a condução do Legislativo para o biênio 2027–2028.
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