Marciel foi reeleito presidente da Câmara de Rio das Ostras para o biênio 2027-2028. - Foto: Reprodução

Marciel foi reeleito presidente da Câmara de Rio das Ostras para o biênio 2027-2028.Foto: Reprodução

Publicado 06/10/2026 15:43

Marciel (PL) continuará à frente da Câmara Municipal de Rio das Ostras no biênio 2027-2028. O vereador foi reeleito presidente da Mesa Diretora nesta terça-feira (6), em uma nova votação que ocorreu após o Supremo Tribunal Federal (STF) anular os efeitos da eleição antecipada realizada em maio de 2025.

A chapa única recebeu 13 votos favoráveis e um contrário. Dos 15 vereadores, 14 participaram da sessão. O único voto contra partiu do atual vice-presidente da Casa, Rodrigo da Aposentadoria (PDT), que deixará a composição da Mesa a partir de 1º de janeiro de 2027.

Além de Marciel na presidência, a nova Mesa terá Neco da Saúde (PP) como vice-presidente, Thiaguinho (CIDADANIA) como 1º secretário e Robinho (MDB) como 2º secretário. A composição deverá comandar o Legislativo municipal durante o próximo biênio.

Voto contrário expõe divergências dentro da Câmara

Enquanto os demais parlamentares que se manifestaram defenderam a condução da atual Mesa, Rodrigo da Aposentadoria apresentou críticas à forma como o Legislativo vem sendo conduzido.

O vereador citou como motivos para seu voto contrário o aumento do número de cadeiras, de 15 para 19, a criação de uma despesa para cada gabinete e a falta de acesso, segundo ele, a atos da Casa.

“Democraticamente, algumas atitudes que foram votadas aqui nesta Casa, que eu pertenço, eu votei contrário. Como o aumento de 15 para 19 cadeiras de vereadores. Eu entendo que a gente precisa ter mais político compromissado e não mais vereadores para trazer mais despesas para essa Casa”, afirmou.

Rodrigo também declarou: “A minha lealdade é com o povo. Então meu voto, sinceridade, é contrário”.

Eleição foi refeita após decisão do Supremo

A primeira eleição para o biênio 2027-2028 ocorreu em 26 de maio de 2025, cerca de 19 meses antes do início do mandato. Em setembro deste ano, o MPRJ informou que o STF cassou os efeitos daquela votação por considerar que a escolha antecipada contrariava o entendimento da Corte sobre a necessidade de proximidade entre a eleição da Mesa e o início do respectivo mandato. O Supremo estabeleceu outubro do ano anterior como parâmetro de contemporaneidade.

Após a nova eleição, Marciel agradeceu aos colegas e afirmou que recebeu o resultado com emoção. “Respeitamos a decisão judicial, voltamos às urnas e mais uma vez essa Casa renovou a confiança em nosso trabalho. Não guardo ressentimentos, não olho para trás. Olho para frente, com a mesma disposição de trabalhar pela nossa população”, declarou.