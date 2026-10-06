Lavínia Rodrigues conquistou o bicampeonato do Intercolegial O GLOBO/Sesc no judô Sub-17 Leve - Foto: Divulgação

Lavínia Rodrigues conquistou o bicampeonato do Intercolegial O GLOBO/Sesc no judô Sub-17 LeveFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 14:35

Lavínia Rodrigues colocou mais um título importante no currículo e fez história no judô regional. A atleta de Rio das Ostras conquistou, no sábado (3), o bicampeonato da 44ª edição do Intercolegial O GLOBO/Sesc, na categoria Sub-17 Leve, entre atletas federados.

A competição ocorreu no ginásio do Olaria Atlético Clube, na Zona Norte do Rio, e reuniu 501 atletas de 71 instituições de ensino. No tatame, Lavínia repetiu o feito e garantiu novamente o primeiro lugar em uma das tradicionais competições estudantis do Estado.

Com a conquista, a judoca se tornou, segundo as informações divulgadas, a primeira e única atleta de toda a região a alcançar duas vezes o título do Intercolegial O GLOBO/Sesc. O resultado reforça a presença de Rio das Ostras no cenário esportivo estadual e dá ainda mais visibilidade ao trabalho desenvolvido com jovens atletas.

Bolsa Atleta ajuda a manter Lavínia nas competições

A trajetória de Lavínia também conta com o apoio do programa Bolsa Atleta, mantido pela Prefeitura de Rio das Ostras. A iniciativa oferece suporte para atletas locais e contribui para viabilizar a participação em competições de alto rendimento.

O incentivo tem papel importante em uma modalidade que exige rotina de treinos, preparação e presença constante em torneios. No caso de Lavínia, o apoio ajuda a manter a atleta no circuito competitivo e amplia as possibilidades de representação do município em eventos esportivos.

Título amplia destaque do judô de Rio das Ostras

O bicampeonato também representa um novo capítulo para as artes marciais no município. A vitória de Lavínia coloca o judô entre as modalidades que projetam talentos locais em competições de alcance estadual.

Por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, a Administração Municipal parabenizou a atleta e sua comissão técnica pela conquista e reafirmou o compromisso de incentivar o esporte como ferramenta de transformação social.

A conquista no Intercolegial reforça, assim, uma trajetória que une formação esportiva, competição e apoio público, com Lavínia novamente no topo de um dos principais torneios estudantis do Estado.