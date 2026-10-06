Plantio de milho e feijão começou em áreas rurais de Cantagalo, com apoio técnico e de máquinas - Foto: Divulgação

Plantio de milho e feijão começou em áreas rurais de Cantagalo, com apoio técnico e de máquinasFoto: Divulgação

Publicado 06/10/2026 14:04

Milho e feijão começam a ganhar espaço nas áreas rurais de Rio das Ostras com uma iniciativa voltada ao fortalecimento da produção agrícola. O plantio teve início em Cantagalo, onde áreas cedidas por produtores recebem as culturas com assistência técnica e apoio de máquinas da Secretaria de Pesca e Agropecuária.

A ação busca ampliar o apoio aos agricultores, estimular o aproveitamento das terras para o cultivo de alimentos e criar condições para que a produção rural tenha continuidade nos próximos ciclos.

O superintendente de Gestão Ambiental, que responde interinamente pela Secretaria de Pesca e Agropecuária, Ivan Noé, explica que o plantio do milho ocorre dentro da janela adequada para o cultivo. Segundo ele, a estratégia combina suporte técnico e estrutura para ajudar os produtores no desenvolvimento das lavouras.

“O objetivo é estimular a produção, contribuir para a melhoria da renda dos produtores e, ao mesmo tempo, desenvolver outras ações que possam fortalecer a agricultura no Município”, explicou Ivan Noé.

Sementes podem abastecer novos plantios

No cultivo do feijão, a iniciativa ganhou um componente que vai além da safra atual. As sementes foram cedidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado do Rio de Janeiro, a Pesagro-Rio, de Campos dos Goytacazes.

São duas variedades: UENF 2014, de grão preto, e Pingo de Ouro, de grão vermelho. O plantio ocorre em áreas disponibilizadas por produtores rurais de Cantagalo.

A proposta é produzir sementes que, posteriormente, possam ser disponibilizadas pela Secretaria para outros produtores do Município no próximo ano. Assim, a iniciativa busca criar uma base para novos plantios e ampliar o alcance da produção agrícola.

Agricultura ganha novas frentes no campo

Para Ivan Noé, o cultivo de milho e feijão também contribui para diversificar a produção rural e valorizar o potencial agrícola da área rural de Rio das Ostras.

“O cultivo de milho e feijão contribui para a diversificação da produção e representa mais uma ação voltada ao fortalecimento da agricultura em Rio das Ostras. Estamos valorizando o potencial produtivo da área rural e estimulando o aproveitamento das terras para o cultivo de alimentos”, destacou.

Segundo o superintendente, ações desse tipo reforçam a importância da agricultura no desenvolvimento do Município e valorizam os produtores e as atividades realizadas no campo.