Campanha Outubro Verde amplia ações de prevenção, testagem e orientação sobre sífilis em Rio das Ostra - Foto: Divulgação

Campanha Outubro Verde amplia ações de prevenção, testagem e orientação sobre sífilis em Rio das OstraFoto: Divulgação

Publicado 05/10/2026 11:54 | Atualizado 05/10/2026 11:56

O alerta para a sífilis ganha força em Rio das Ostras neste mês. A campanha Outubro Verde reúne ações de prevenção, testagem e tratamento e reforça uma informação essencial : a doença tem cura, e o diagnóstico precoce ajuda a evitar complicações e novas transmissões.

A programação também se integra ao Outubro Rosa, voltado à promoção da Saúde da Mulher. As atividades incluem orientação nas unidades de saúde, testes rápidos para sífilis e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mobilização no Centro e capacitação de profissionais.

Números mostram desafio para a saúde pública

Dados da Vigilância Epidemiológica municipal apontam 442 novos casos de sífilis em 2025. Entre 2016 e 2025, são 1.568 registros de sífilis adquirida, 788 casos em gestantes e 247 de sífilis congênita.

Entre os casos adquiridos registrados no ano passado, 65,2% correspondem a homens e 34,8% a mulheres. A faixa de 20 a 29 anos concentra 36,8% dos registros.

Na gestação, o diagnóstico no pré-natal tem papel central na prevenção da transmissão para o bebê. Em 2025, o município registra 102 casos de sífilis em gestantes e 30 casos de sífilis congênita.

“Os números reforçam a importância de transformar a prevenção em uma atitude cotidiana. Testar, tratar e acompanhar são ações fundamentais para interromper a cadeia de transmissão e proteger a saúde individual e coletiva”, explica Bianca Monteiro, coordenadora do Programa IST/HIV/Aids/Hepatites Virais.

O tratamento é gratuito pelo SUS, assim como a testagem, que inclui testes rápidos disponíveis nas unidades de saúde. O uso de preservativo, o acompanhamento no pré-natal e a testagem dos parceiros também integram as estratégias de prevenção.

Campanha tem programação até o fim de outubro

A abertura oficial ocorre nesta quarta-feira (7), das 9h às 17h, na Praça José Pereira Câmara, no Centro. O espaço terá orientação sobre ISTs, prevenção combinada, testes rápidos, encaminhamentos e informações sobre Saúde da Mulher, câncer de mama e colo do útero, métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. Também haverá solicitação de mamografia conforme a faixa etária indicada pelo Ministério da Saúde.

No dia 21, o NUGEPE recebe, das 8h às 17h, o simpósio “Prevenção que salva: Integrando Olhares na APS para o Outubro Verde e Rosa”. A atividade é voltada a agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Atenção Primária.

O Dia D ocorre em 24 de outubro, sábado, com abertura de algumas unidades, do Serviço de Atendimento Especializado em IST/HIV/Aids/Hepatites Virais (SAE) e do Serviço Especializado em Saúde da Mulher. A programação inclui testes rápidos para ISTs, ações de prevenção à sífilis, coleta de preventivo e rastreamento do câncer de mama conforme os critérios do Ministério da Saúde.

As unidades de saúde também recebem atividades educativas, orientação, mobilização comunitária e testagem ao longo de todo o mês.

Bianca reforça a mensagem da campanha: “A sífilis tem cura e o diagnóstico precoce faz diferença. Não espere aparecer um sintoma. Não deixe o cuidado para depois. Procure uma unidade de saúde, informe-se e faça o teste”.