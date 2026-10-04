Equipes de Serviços Públicos executam ações de recapeamento, manutenção de ruas e recuperação de pontes em diferentes localidades de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Equipes de Serviços Públicos executam ações de recapeamento, manutenção de ruas e recuperação de pontes em diferentes localidades de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 04/10/2026 11:22

A recuperação de ruas, a renovação do asfalto e os reparos em pontes integram uma série de intervenções na infraestrutura viária de Rio das Ostras. As equipes da Secretaria Municipal de Serviços Públicos atuaram, nesta semana, em diferentes pontos da cidade, com serviços voltados à melhoria das condições de tráfego e à segurança de moradores e motoristas.

As frentes de trabalho contemplaram localidades como Serramar, Chácara Mariléa e Enseada, além de trechos da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106). As ações também alcançaram áreas próximas à Ponte Cláudio Ribeiro e incluíram a recuperação da Ponte do Recanto, estrutura importante para a mobilidade dos moradores da região.

Recapeamento chega à RJ-106 e a bairros da cidade

Entre os serviços executados está o recapeamento asfáltico na Rodovia Amaral Peixoto, no trecho de Mar do Norte, e na região da Ponte Cláudio Ribeiro. As intervenções buscam recuperar o pavimento e melhorar as condições de circulação em pontos utilizados por motoristas no deslocamento diário.

Nos bairros Serramar, Chácara Mariléa e Enseada, as equipes realizaram serviços de manutenção das vias, com atenção às demandas identificadas em cada localidade. O trabalho também chegou à Rua Waldemar Lima Pimentel, em Chácara Mariléa, onde foram executadas ações para melhorar as condições da pista.

A conservação das vias tem impacto direto na rotina de quem depende das ruas e estradas para chegar ao trabalho, acessar serviços e circular entre diferentes regiões do município.

Recuperação da Ponte do Recanto integra as ações

Outra frente de trabalho está concentrada na recuperação da Ponte do Recanto. A estrutura é considerada importante para a mobilidade dos moradores da região, e os serviços buscam contribuir para melhores condições de circulação no local.

As ações fazem parte do conjunto de trabalhos conduzidos pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos para atender às necessidades de manutenção da infraestrutura viária em diferentes pontos de Rio das Ostras.

Embora as intervenções contemplem diversas localidades, não foram informados prazos para a conclusão dos serviços, valores investidos ou detalhes técnicos sobre as etapas de recuperação das vias e pontes.