Shopping Plaza Rio das Ostras esclarece vídeo sobre suposto alagamento - Divulgação

Shopping Plaza Rio das Ostras esclarece vídeo sobre suposto alagamentoDivulgação

Publicado 03/10/2026 16:39

Uma publicação da LP News nas redes sociais afirmou que o Shopping Plaza Rio das Ostras teria “voltado a alagar” após as fortes chuvas que atingiram a região. Segundo a administração do empreendimento, porém, não houve alagamento no shopping.

A ocorrência registrada no local foi um vazamento de água dentro de uma loja que ainda está em obras e não foi inaugurada. De acordo com o shopping, equipes que trabalham na unidade realizavam um teste no sistema de combate a incêndio por sprinklers, equipamento que utiliza água em situações de emergência.



Durante o procedimento, uma tubulação foi acionada de forma incorreta, provocando o vazamento no interior da loja. O problema ficou restrito à unidade em obras e, segundo a administração, não teve relação com a chuva ou com a estrutura do empreendimento.



O shopping também afirmou que não registra problemas de alagamento, mesmo durante o período de fortes chuvas.



Em nota, a administração criticou a publicação da LP News e afirmou que a informação sobre um suposto novo alagamento era falsa.



“O Shopping Plaza Rio das Ostras lamenta a postagem feita pela LP News em sua rede social. A página fez uma publicação falsa ao afirmar que o shopping ‘voltou a alagar’. Não existe nenhum problema de alagamento no shopping, mesmo com as fortes chuvas”, informou.



Ainda segundo o empreendimento, o episódio teve origem no procedimento realizado pela equipe responsável pela obra da loja e não teve relação com as condições climáticas ou com a estrutura do shopping.