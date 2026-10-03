Shopping Plaza Rio das Ostras esclarece vídeo sobre suposto alagamentoDivulgação
Durante o procedimento, uma tubulação foi acionada de forma incorreta, provocando o vazamento no interior da loja. O problema ficou restrito à unidade em obras e, segundo a administração, não teve relação com a chuva ou com a estrutura do empreendimento.
O shopping também afirmou que não registra problemas de alagamento, mesmo durante o período de fortes chuvas.
Em nota, a administração criticou a publicação da LP News e afirmou que a informação sobre um suposto novo alagamento era falsa.
“O Shopping Plaza Rio das Ostras lamenta a postagem feita pela LP News em sua rede social. A página fez uma publicação falsa ao afirmar que o shopping ‘voltou a alagar’. Não existe nenhum problema de alagamento no shopping, mesmo com as fortes chuvas”, informou.
Ainda segundo o empreendimento, o episódio teve origem no procedimento realizado pela equipe responsável pela obra da loja e não teve relação com as condições climáticas ou com a estrutura do shopping.
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