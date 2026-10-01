Sala do Empreendedor reúne serviços, capacitação e orientação para pequenos negócios em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Sala do Empreendedor reúne serviços, capacitação e orientação para pequenos negócios em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2026 10:55 | Atualizado 01/10/2026 10:57

Quem tem uma ideia de negócio, precisa regularizar uma empresa ou procura uma oportunidade para aumentar a renda passou a encontrar em um mesmo endereço orientação para dar os próximos passos. Inaugurada em 2026, a Sala do Empreendedor de Rio das Ostras vem ampliando o atendimento a Microempreendedores Individuais (MEIs), trabalhadores informais e pessoas interessadas em empreender.

O trabalho combina atendimento, capacitação e parcerias com instituições ligadas às áreas contábil, jurídica e financeira. A proposta também avança para integrar diferentes setores da administração municipal e levar parte dos serviços para o ambiente digital.

Recentemente a coordenadora da Sala, Michele Oliveira, apresentou os resultados durante uma reunião da Rede de Agentes de Desenvolvimento da Rede Lagos, em parceria com o Sebrae.

“A Sala do Empreendedor foi criada para ser uma porta de entrada para quem quer empreender, seja para abrir uma empresa, regularizar uma situação ou buscar conhecimento. Nosso trabalho é orientar, facilitar o acesso aos serviços e construir parcerias que tragam soluções práticas para os empreendedores de Rio das Ostras”, afirma Michele.

Orientação chega a quem ainda trabalha na informalidade

Entre os serviços oferecidos estão orientações sobre formalização do MEI, alterações cadastrais, baixa do CNPJ, emissão de boletos mensais, declaração anual e parcelamento de débitos. As ações contam com parceria do Conselho Regional de Contabilidade (CRC).

O acesso ao crédito também entrou na agenda, por meio de atividades realizadas com a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro (Agerio). A Sala ainda mantém parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para orientações relacionadas à cobrança legal e profissional.

A iniciativa também alcançou a Câmara Municipal de Rio das Ostras, com atividades sobre inovação de mercado para MEIs e formalização de trabalhadores informais. Palestras abordam assuntos como inteligência artificial, trabalho formal e empreendedorismo.

Um dos focos é reduzir o receio que ainda existe entre trabalhadores de baixa renda em relação à formalização e apresentar as possibilidades oferecidas pelo MEI.

Cursos gratuitos miram emprego e geração de renda

A atuação não fica restrita a quem já possui um negócio. Em parceria com o Banco de Empregos e o Sebrae, a Sala oferece cursos e capacitações gratuitas em três frentes: melhoria de currículo, empreendedorismo com foco no MEI e desenvolvimento de competências procuradas pelas empresas locais.

As inscrições são feitas diretamente no balcão da Sala do Empreendedor e os participantes recebem certificação. A proposta contempla tanto quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho quanto quem pretende transformar uma ideia em fonte de renda própria.

Os próximos passos incluem ampliar a integração com as Secretarias de Fazenda, Vigilância Sanitária e Meio Ambiente. Também está em desenvolvimento a integração com a plataforma Colab para processos digitais de viabilidade e consulta prévia.

Outra meta é criar plantões técnicos unificados presenciais na própria Sala. A ideia é reunir diferentes áreas de orientação em um único espaço, diminuir deslocamentos e tornar mais simples o encaminhamento das demandas dos empreendedores.