Investigação é da 128ª DPReprodução da Internet
A localização do corpo ocorreu após a mãe de Ricardo receber uma ligação anônima. A pessoa indicou um ponto onde o homem estaria. Policiais militares foram até o endereço informado e fizeram buscas pela área de mata até encontrar o cadáver.
Segundo o 32º BPM, a equipe havia sido acionada para verificar uma ocorrência de encontro de cadáver. No local, os agentes fizeram contato com familiares, que confirmaram o desaparecimento e relataram que Ricardo havia deixado o sistema prisional recentemente.
Após a localização, os policiais preservaram a área para evitar alterações em possíveis vestígios e acionaram a 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras. A perícia foi chamada para realizar os procedimentos antes da remoção.
O perito que esteve no endereço constatou a morte e identificou sinais de violência. No registro da ocorrência da Polícia Militar, a perícia apontou sinais compatíveis com decapitação.
Depois do trabalho pericial, policiais militares permaneceram no local para preservar a área até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros, responsável pela remoção do corpo.
O cadáver foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde passou por necropsia. Segundo informações do instituto, o corpo apresentava sinais de esquartejamento, com braços e pernas cortados.
Polícia Civil investiga circunstâncias da morte
Ricardo era natural de Maceió, em Alagoas, e morava no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Após a necropsia, o corpo permaneceu no IML aguardando a retirada por uma funerária, por meio do serviço social.
De acordo com a ocorrência policial, Ricardo tinha 14 anotações criminais, relacionadas a tráfico de drogas, homicídio e roubo. Os registros fazem parte do histórico informado no atendimento da ocorrência e não indicam, por si só, relação desses crimes com a morte investigada.
A 128ª DP apura o caso. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte, identificar os responsáveis e entender o que aconteceu com Ricardo durante o período em que permaneceu desaparecido.
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