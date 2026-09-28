Empresários de Rio das Ostras participam da FIT Argentina e divulgam atrativos turísticos do município - Foto: Divulgação

Empresários de Rio das Ostras participam da FIT Argentina e divulgam atrativos turísticos do municípioFoto: Divulgação

Publicado 28/09/2026 11:07

Os atrativos de Rio das Ostras atravessaram as fronteiras e chegaram a Buenos Aires, na Argentina. A divulgação do município ocorre durante a FIT Argentina, Feira Internacional de Turismo, que segue até terça-feira (29) e reúne profissionais, empresas e destinos do setor.

A participação conta com a iniciativa dos empresários Adrian Alberto Digilio e Marisel Ferrero MacLaughlin, que atuam no município desde 1997 e integram a trajetória da hotelaria local. No estande da Secretaria de Estado de Turismo do Rio de Janeiro e da TurisRio, eles apresentam aos participantes informações sobre os atrativos turísticos de Rio das Ostras.

A presença em um evento internacional coloca o município em contato com um dos principais mercados emissores de visitantes para o estado. Segundo dados da Embratur citados pelo município, os turistas argentinos foram o principal grupo de visitantes internacionais do Rio de Janeiro no primeiro quadrimestre de 2026.

Empresários levam atrativos do município à Argentina

A participação dos empresários também acompanha o movimento de organização do mercado turístico local. Para Adrian e Marisel, que atuam há quase três décadas em Rio das Ostras, o fortalecimento do setor pode contribuir para ampliar o desenvolvimento do turismo no município.

A iniciativa também é destacada pelo secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling, que aponta a participação do setor privado na promoção do destino.

“Quando empresários levam Rio das Ostras a uma feira internacional, divulgam muito mais do que seus negócios: ajudam a apresentar toda a Cidade. É esse trabalho conjunto, entre poder público e trade turístico, que amplia nossas oportunidades de atrair visitantes”, afirma.

A divulgação em Buenos Aires ocorre em um espaço dedicado ao turismo do estado do Rio de Janeiro, aproximando o município de profissionais e representantes do mercado internacional.

Mercado argentino entra no radar do turismo

A presença na FIT Argentina também busca aproximar Rio das Ostras do público e dos profissionais do mercado argentino. De acordo com Pablo Kling, essa conexão pode gerar oportunidades para diferentes segmentos ligados ao turismo.

“Aproximar Rio das Ostras desse mercado pode abrir caminhos para novos visitantes e negócios para toda a cadeia turística local”, concluiu o secretário.

Realizada em Buenos Aires, a FIT América Latina reúne, durante quatro dias, profissionais, empresas, destinos e público em geral. A programação apresenta tendências, propostas e experiências do setor, além de promover intercâmbios, parcerias e oportunidades de negócios no mercado turístico.