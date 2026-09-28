Melissa Souza conquistou o vice-campeonato mundial de bodyboarding aos 16 anos - Foto: Reprodução

Melissa Souza conquistou o vice-campeonato mundial de bodyboarding aos 16 anosFoto: Reprodução

Publicado 28/09/2026 11:02

Três competições, três pódios e um vice-campeonato mundial . Aos 16 anos, Melissa Souza, de Rio das Ostras, alcançou o principal resultado da carreira durante o Wahine Bodyboarding Pro, realizado entre os dias 10 e 20 de setembro, no Espírito Santo. A disputa internacional foi exclusiva para mulheres e reuniu atletas de alto nível.

Representando Rio das Ostras, Melissa terminou a competição como vice-campeã mundial em sua categoria. O resultado fecha uma sequência de torneios disputados pela atleta em um intervalo de apenas 30 dias, período em que também conquistou títulos nacionais e estaduais.

A jovem faz parte do programa Bolsa Atleta e vem levando o nome do município aos pódios em diferentes competições. A sequência de resultados mostra uma fase de destaque na carreira esportiva, ainda aos 16 anos.

Três competições e resultados no pódio

Antes de chegar ao Wahine Bodyboarding Pro, Melissa disputou o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, na Praia do Morro, em Guarapari, no Espírito Santo. Na competição, conquistou o título em duas categorias.

Na sequência, a atleta participou de uma etapa do Estadual Capixaba e garantiu o primeiro lugar na categoria Open 1. O calendário intenso terminou com a participação no evento internacional, no qual alcançou o vice-campeonato mundial em sua categoria.

A série de resultados veio acompanhada de uma rotina de preparação e treinos. Para Melissa, cada competição também representa uma oportunidade de evolução dentro da modalidade.

Atleta mira título brasileiro no fim do ano

O vice-campeonato mundial ampliou a lista de conquistas da jovem atleta, que agora já projeta o próximo objetivo da temporada. Melissa quer terminar o ano com o título brasileiro de bodyboarding.

“Fiquei muito feliz pelo meu desempenho nas competições e pelas conquistas que obtive. É uma sensação inexplicável, momentos únicos e maravilhosos dentro do esporte. Minha próxima meta é terminar o ano sendo campeã brasileira de bodyboarding”, destaca Melissa.

Aos 16 anos, a atleta de Rio das Ostras segue em uma sequência de resultados que coloca seu nome entre os destaques da modalidade no cenário nacional e internacional.