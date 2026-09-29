A ferramenta permite que produtores, empresas, associações, instituições, entidades religiosas, órgãos públicos e outros interessados informem detalhes dos eventos, anexem documentos e solicitem análise para utilização de espaços públicos.
O sistema também possibilita indicar eventuais apoios que o organizador pretende solicitar ao Município e acompanhar as manifestações dos órgãos públicos envolvidos no processo.
A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e busca reunir informações com antecedência para ajudar na organização do Calendário Municipal de Eventos e no planejamento dos serviços necessários para cada atividade.
Cadastro ajuda a organizar calendário de 2027 Com os dados antecipados, o Município poderá identificar possíveis conflitos de datas e locais e planejar, de acordo com as características de cada evento, ações envolvendo Turismo, Trânsito, Segurança, Saúde, Meio Ambiente, limpeza urbana e Desenvolvimento Econômico.
“Queremos conhecer as propostas para 2027 desde já. Quando o Município dispõe dessas informações com antecedência, consegue dialogar melhor com os organizadores, planejar a atuação das secretarias e avaliar o potencial de cada evento para movimentar a Cidade”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling.
O cadastro e a solicitação de análise não significam autorização automática para realização do evento nem garantem apoio do Poder Público. Quando houver necessidade de alvará ou outras licenças, o responsável deverá cumprir os procedimentos e os prazos previstos na legislação.
Esses procedimentos também podem ser acompanhados pela plataforma, conforme o serviço solicitado.
Veja como cadastrar um evento Para iniciar o processo, o organizador deve acessar a opção Autorização de Eventos no Portal de Serviços Digitais de Rio das Ostras. Após consultar as informações sobre o serviço, é necessário clicar em “Próximo” e realizar a autenticação solicitada pela plataforma.
Na sequência, o responsável deve preencher os dados do evento, informar os apoios pretendidos, anexar a documentação necessária e revisar as informações antes de enviar a solicitação para análise.
O cadastro antecipado permitirá reunir propostas para a composição do Calendário Municipal de Eventos de 2027 e contribuir para o planejamento das estruturas e serviços que podem ser necessários durante as atividades.
O serviço está disponível no Portal de Serviços Digitais da Prefeitura de Rio das Ostras.
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