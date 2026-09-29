Plataforma digital permite cadastrar eventos previstos para 2027 e acompanhar solicitações de análise - Foto: Divulgação

Plataforma digital permite cadastrar eventos previstos para 2027 e acompanhar solicitações de análiseFoto: Divulgação

Publicado 29/09/2026 13:02

Quem pretende realizar um evento em Rio das Ostras em 2027 já pode apresentar a proposta ao Município. O cadastro para as atividades previstas para o próximo ano está disponível na plataforma digital Colab, dentro do projeto Rio das Ostras Digital.

A ferramenta permite que produtores, empresas, associações, instituições, entidades religiosas, órgãos públicos e outros interessados informem detalhes dos eventos, anexem documentos e solicitem análise para utilização de espaços públicos.

O sistema também possibilita indicar eventuais apoios que o organizador pretende solicitar ao Município e acompanhar as manifestações dos órgãos públicos envolvidos no processo.

A iniciativa é coordenada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo e busca reunir informações com antecedência para ajudar na organização do Calendário Municipal de Eventos e no planejamento dos serviços necessários para cada atividade.

Cadastro ajuda a organizar calendário de 2027

Com os dados antecipados, o Município poderá identificar possíveis conflitos de datas e locais e planejar, de acordo com as características de cada evento, ações envolvendo Turismo, Trânsito, Segurança, Saúde, Meio Ambiente, limpeza urbana e Desenvolvimento Econômico.

“Queremos conhecer as propostas para 2027 desde já. Quando o Município dispõe dessas informações com antecedência, consegue dialogar melhor com os organizadores, planejar a atuação das secretarias e avaliar o potencial de cada evento para movimentar a Cidade”, explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Pablo Kling.

O cadastro e a solicitação de análise não significam autorização automática para realização do evento nem garantem apoio do Poder Público. Quando houver necessidade de alvará ou outras licenças, o responsável deverá cumprir os procedimentos e os prazos previstos na legislação.

Esses procedimentos também podem ser acompanhados pela plataforma, conforme o serviço solicitado.

Veja como cadastrar um evento

Para iniciar o processo, o organizador deve acessar a opção Autorização de Eventos no Portal de Serviços Digitais de Rio das Ostras. Após consultar as informações sobre o serviço, é necessário clicar em “Próximo” e realizar a autenticação solicitada pela plataforma.

Na sequência, o responsável deve preencher os dados do evento, informar os apoios pretendidos, anexar a documentação necessária e revisar as informações antes de enviar a solicitação para análise.

O cadastro antecipado permitirá reunir propostas para a composição do Calendário Municipal de Eventos de 2027 e contribuir para o planejamento das estruturas e serviços que podem ser necessários durante as atividades.

O serviço está disponível no Portal de Serviços Digitais da Prefeitura de Rio das Ostras.