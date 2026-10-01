Exposição apresenta registros pessoais e artísticos de Paulo Cesar Peréio na nova unidade integrada Sesc Senac de Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Exposição apresenta registros pessoais e artísticos de Paulo Cesar Peréio na nova unidade integrada Sesc Senac de Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 01/10/2026 10:25





A mostra reúne desenhos, cartas, poesias, escritos, fotografias e objetos preservados pelos filhos Lara, João e Thomaz Velho. A programação também inclui instalações multimídia, projeções, gravações inéditas, exibição de filmes e leituras teatrais, em uma homenagem que aproxima o público de diferentes facetas do artista.



Exposição apresenta registros pessoais e artísticos de Paulo Cesar Peréio na nova unidade integrada Sesc Senac de Rio das Ostras Foto: Divulgação A memória, a irreverência e o lado menos conhecido de Paulo Cesar Peréio vão ocupar o espaço cultural da nova unidade integrada Sesc Senac de Rio das Ostras. A exposição “Peréio, Semana que vem eu me organizo” abre nesta quinta-feira, 1º de outubro, com entrada gratuita e um acervo que revela a intimidade e a produção artística do ator para além dos palcos e das telas.A mostra reúne desenhos, cartas, poesias, escritos, fotografias e objetos preservados pelos filhos Lara, João e Thomaz Velho. A programação também inclui instalações multimídia, projeções, gravações inéditas, exibição de filmes e leituras teatrais, em uma homenagem que aproxima o público de diferentes facetas do artista.

Memória de Peréio encontra a história cultural de Rio das Ostras

A escolha da exposição para inaugurar a programação expositiva da unidade tem um significado especial para a cidade. Peréio frequentava Rio das Ostras e mantinha vínculos com artistas ligados à cena cultural local, como Ginaldo de Souza, Joel Barcelos e Cecil Thiré. Amigo de Joel Barcelos, o ator também dividiu trabalhos com ele. Hoje, o nome de Joel batiza o Teatro Municipal do município.



A relação afetiva com a cidade também marcou a trajetória de Lara Velho, filha do homenageado, idealizadora da exposição e produtora da montagem. Ela acompanhou de perto o processo de implantação da unidade integrada, desde a visita inicial ao terreno destinado à construção.



“Eu vinha para cá desde criança e fico muito feliz em poder trazer esta exposição para a nova unidade Sesc Senac, justamente na cidade que escolhi para morar”, relata Lara, que destaca o significado pessoal de acompanhar a concretização do espaço cultural.



A exposição já passou pelas unidades do Sesc Tijuca e Sesc Madureira, no Rio de Janeiro. Em Rio das Ostras, o público encontrará uma montagem que busca recriar a atmosfera do apartamento de Peréio, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, onde o artista transformava objetos cotidianos, anotações e materiais diversos em parte de seu processo criativo.



Exposição apresenta registros pessoais e artísticos de Paulo Cesar Peréio na nova unidade integrada Sesc Senac de Rio das Ostras Foto: Divulgação A escolha da exposição para inaugurar a programação expositiva da unidade tem um significado especial para a cidade. Peréio frequentava Rio das Ostras e mantinha vínculos com artistas ligados à cena cultural local, como Ginaldo de Souza, Joel Barcelos e Cecil Thiré. Amigo de Joel Barcelos, o ator também dividiu trabalhos com ele. Hoje, o nome de Joel batiza o Teatro Municipal do município.A relação afetiva com a cidade também marcou a trajetória de Lara Velho, filha do homenageado, idealizadora da exposição e produtora da montagem. Ela acompanhou de perto o processo de implantação da unidade integrada, desde a visita inicial ao terreno destinado à construção.“Eu vinha para cá desde criança e fico muito feliz em poder trazer esta exposição para a nova unidade Sesc Senac, justamente na cidade que escolhi para morar”, relata Lara, que destaca o significado pessoal de acompanhar a concretização do espaço cultural.A exposição já passou pelas unidades do Sesc Tijuca e Sesc Madureira, no Rio de Janeiro. Em Rio das Ostras, o público encontrará uma montagem que busca recriar a atmosfera do apartamento de Peréio, no bairro da Bela Vista, em São Paulo, onde o artista transformava objetos cotidianos, anotações e materiais diversos em parte de seu processo criativo.

Áudios inéditos e leituras teatrais ampliam homenagem

Um dos destaques é a Instalação Bela Vista, idealizada por Lara Velho. A obra reúne vídeos editados a partir de fotografias feitas na cobertura do apartamento do pai, algumas delas com a participação do próprio ator. A instalação também apresenta áudios inéditos nos quais Peréio canta, conversa e conta histórias.



Os registros revelam aspectos de sua personalidade e de sua criação que nem sempre chegaram ao cinema e ao teatro. Desenhos e escritos também abordam passagens da vida pessoal do artista, com referências à família e a mulheres importantes em sua trajetória, entre elas as atrizes Neila Tavares e Cissa Guimarães.



A origem do projeto remonta a uma sugestão da artista plástica Pinky Wainer durante uma entrevista com Peréio no programa “Sem Frescura”, do Canal Brasil. Na ocasião, ela propôs a publicação de um livro com registros da produção artística desenvolvida pelo ator fora das telas.



A arquitetura e a cenografia são assinadas por Tania Sarquis, Daniel Leão e Thiago Borges, do Estúdio Sauá e Mostra, Arte e Arquitetura. Lara e Thomaz Velho respondem pela direção de arte, João Velho dirige as leituras teatrais e a curadoria é da professora Adriana Nakamuta. A programação prevê ainda leituras com direção de João Velho e participação de personalidades ligadas à trajetória do ator, além da exibição de filmes com sua participação.





Exposição apresenta registros pessoais e artísticos de Paulo Cesar Peréio na nova unidade integrada Sesc Senac de Rio das Ostras Foto: Divulgação



Um dos destaques é a Instalação Bela Vista, idealizada por Lara Velho. A obra reúne vídeos editados a partir de fotografias feitas na cobertura do apartamento do pai, algumas delas com a participação do próprio ator. A instalação também apresenta áudios inéditos nos quais Peréio canta, conversa e conta histórias.Os registros revelam aspectos de sua personalidade e de sua criação que nem sempre chegaram ao cinema e ao teatro. Desenhos e escritos também abordam passagens da vida pessoal do artista, com referências à família e a mulheres importantes em sua trajetória, entre elas as atrizes Neila Tavares e Cissa Guimarães.A origem do projeto remonta a uma sugestão da artista plástica Pinky Wainer durante uma entrevista com Peréio no programa “Sem Frescura”, do Canal Brasil. Na ocasião, ela propôs a publicação de um livro com registros da produção artística desenvolvida pelo ator fora das telas.A arquitetura e a cenografia são assinadas por Tania Sarquis, Daniel Leão e Thiago Borges, do Estúdio Sauá e Mostra, Arte e Arquitetura. Lara e Thomaz Velho respondem pela direção de arte, João Velho dirige as leituras teatrais e a curadoria é da professora Adriana Nakamuta. A programação prevê ainda leituras com direção de João Velho e participação de personalidades ligadas à trajetória do ator, além da exibição de filmes com sua participação.