Trabalhador sofreu descarga elétrica durante instalação de placa solar em uma residência de Rio das Ostras - Foto: Reprodução

Trabalhador sofreu descarga elétrica durante instalação de placa solar em uma residência de Rio das OstrasFoto: Reprodução

Publicado 01/10/2026 10:39 | Atualizado 01/10/2026 11:57

Um trabalhador ficou ferido após sofrer uma descarga elétrica na manhã desta quarta-feira (30), enquanto instalava uma placa solar em uma residência no bairro São Cristóvão, em Rio das Ostras.

O acidente aconteceu na Rua Antônio Apicelo. Segundo as informações iniciais, o homem estava sobre o telhado do imóvel quando teria encostado em um fio de alta tensão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e esteve no endereço para prestar atendimento à vítima. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde do trabalhador nem sobre a unidade de saúde para onde ele teria sido encaminhado.

Bombeiros atenderam ocorrência no local

As circunstâncias exatas do acidente ainda não foram esclarecidas. Também não há confirmação oficial sobre como ocorreu o contato do trabalhador com a rede elétrica.

A Secretaria Municipal de Saúde foi procurada para confirmar o atendimento e informar para qual hospital ou unidade a vítima foi levada.

Acidente chama atenção para risco da rede elétrica

Serviços realizados em telhados e próximos à rede elétrica exigem cuidados específicos, principalmente quando envolvem instalação de equipamentos e estruturas próximas à fiação de alta tensão.

O contato com esse tipo de rede pode provocar descargas elétricas e ferimentos graves. No caso registrado em São Cristóvão, as informações disponíveis ainda são preliminares, e novos detalhes poderão esclarecer as circunstâncias do acidente e o estado de saúde do trabalhador.