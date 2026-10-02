Victor Biglione celebra 50 anos de carreira com show especial na abertura da temporada 2026 do Rio das Ostras Instrumental - Foto: Reprodução

Victor Biglione celebra 50 anos de carreira com show especial na abertura da temporada 2026 do Rio das Ostras InstrumentalFoto: Reprodução

Publicado 02/10/2026 09:38

música instrumental vai ocupar o Centro de Rio das Ostras com uma programação gratuita que reúne grandes nomes, artistas da região e memórias da música brasileira. A temporada 2026 do Rio das Ostras Instrumental começa no dia 10 de outubro, com shows na Concha Acústica da Praça São Pedro e uma exposição dedicada aos 50 anos de carreira do guitarrista Victor Biglione. Pela primeira vez, o projeto tem apresentação da Petrobras.

A programação prevê quatro apresentações, sempre a partir das 16h, nos dias 10 de outubro, 21 de novembro, 5 e 12 de dezembro. A proposta é ampliar o acesso à música instrumental e fortalecer a presença cultural do município, com atividades em períodos que incluem feriados e a alta temporada de verão.

A abertura terá como destaque Victor Biglione, acompanhado do pianista, cantor e compositor Marcos Ariel. A apresentação contará ainda com participações especiais da cantora Barbara Mendes e do baterista Helbe Machado.

Victor Biglione celebra cinco décadas de música

Nascido na Argentina e radicado no Brasil desde a juventude, Victor Biglione construiu uma trajetória de cinco décadas ligada a diferentes momentos da música nacional. Ao longo da carreira, trabalhou com artistas como Gal Costa, Cássia Eller, Milton Nascimento, Wagner Tiso, Marcos Valle, Jane Duboc e Zé Renato, além de integrar grupos históricos como A Cor do Som e Som Imaginário.

O guitarrista acumula mais de 35 álbuns solo e participação em mais de 30 trilhas sonoras para o cinema. Seu currículo inclui premiações como Grammys, Kikitos e outros reconhecimentos nacionais e internacionais.

No palco, Biglione e Marcos Ariel vão homenagear nomes fundamentais para a projeção internacional da música brasileira. O repertório reúne clássicos como "Mais Que Nada", "The Look of Love", "Casa Forte", "Águas de Março", "Desafinado" e "Samba do Avião".

Antes da atração principal, o músico Gabriel Silva abre a programação com uma apresentação marcada pela diversidade de influências musicais e pela conexão com a cena artística regional.

Exposição reúne 150 itens da trajetória do guitarrista

A programação também chega à Casa de Cultura Bento Costa Júnior, onde o público poderá visitar a exposição "Victor Biglione - 50 Anos de Música". A mostra ficará aberta de 10 a 12 de outubro, das 13h às 17h, com entrada gratuita.

Cerca de 150 itens vão contar a história do artista, entre instrumentos utilizados em gravações, fotografias ao lado de grandes nomes da MPB, registros de turnês internacionais e uma coleção de premiações, incluindo Kikitos e Grammy. Victor Biglione também estará em Rio das Ostras durante o fim de semana.

A temporada é realizada pela Fundação de Cultura e pela Prefeitura de Rio das Ostras, com apresentação da Petrobras, produção da Azul Produções e apoio da Like Produtora.