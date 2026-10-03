Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das OstrasFoto: Divulgação

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Douglas Smmithy
Moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, na localidade Recreio, conviveram por semanas com um cenário de esgoto a céu aberto, mau cheiro e dificuldades para circular. O problema provocou uma operação conjunta de órgãos municipais, que buscou conter o extravasamento atribuído à Rio+Saneamento e cobrar providências da concessionária.

A força-tarefa reuniu o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), Vigilância Sanitária, Procon, Guarda Ambiental e equipes das secretarias de Segurança Pública e de Licenciamento, Habitação e Urbanismo. O problema também levou o município a acionar o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o Instituto Estadual do Ambiente (INEA) e a Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

Segundo o presidente do SAAE, Maycon Prata, o extravasamento persistia havia mais de uma semana e já havia atingido cisternas de moradores. Ele afirmou que testes e sondagens realizados pelas equipes municipais, inclusive com apoio dos moradores, identificaram um problema no coletor-tronco da concessionária.

“As pessoas estão com suas cisternas afetadas, água nos tornozelos e sem mobilidade urbana. O morador não consegue sair de casa. Primeiro a empresa informou que a responsabilidade não era dela, mas depois reconheceu o problema”, afirmou.

De acordo com Prata, a solução exigia uma intervenção de maior porte, com impacto nas áreas do Recreio, Costazul e Jardim Mariléa.

Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação
Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Moradores relataram prejuízos e risco à saúde
O problema afetou a rotina de quem vivia na Rua Cachoeiras de Macacu. A terapeuta Nathalie Leão e Silva, que atendia clientes em casa, afirmou que as condições do local tornaram o ambiente inadequado para o trabalho e para a própria família.

“Esse ambiente, com fedor de esgoto e sujeira, é insalubre para receber meus clientes e principalmente viver aqui com minha família”, relatou. Segundo ela, o vazamento também havia contaminado suas cisternas de água.

Para o morador Paulo Roberto Coelho, a situação era ainda mais difícil por causa da mobilidade reduzida. Cadeirante, ele afirmou que havia perdido a possibilidade de sair de casa com segurança.

“Moro na rua há seis anos. É muito complicado não poder sair de casa por causa deste mar de esgoto. Meu caso se agrava bastante porque sou cadeirante, com mobilidade reduzida. Perdi meu direito de ir e vir. É uma total falta de respeito”, desabafou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Nirvana Braga, alertou para os riscos sanitários. “Esse problema na rua é muito sério, porque causa contaminação cruzada, problemas respiratórios, o que afeta a todos”, afirmou.

Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das Ostras - Foto: Divulgação
Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Fiscalização apontou dano ambiental e novas multas
A Fiscalização Ambiental esteve no endereço no início da semana e lavrou auto de constatação e auto de intimação, com determinação para que a Rio+Saneamento adotasse medidas para solucionar o problema. Como as providências anteriores não foram suficientes, a concessionária recebeu nova determinação para ampliar o efetivo e o maquinário no local.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Ricardo Torres, a fiscalização também constatou dano ambiental, após o esgoto atingir um corpo hídrico e provocar impacto na região da Lagoa de Iriry. O caso seguia sob acompanhamento dos órgãos ambientais para adoção das medidas cabíveis e eventual responsabilização pelos danos constatados.

O Procon de Rio das Ostras também participou da operação. A chefe-geral do órgão, Michele Mansur, afirmou que já haviam sido aplicadas mais de R$ 1 milhão em multas à Rio+Saneamento e que novas penalidades poderiam ocorrer.

“Os moradores têm o direito de acionar o órgão e pedir abatimento do valor da taxa de esgoto da sua conta de água. As pessoas têm o direito de pedir a reparação de todo prejuízo que tiveram”, explicou.
Em nota enviada à equipe de reportagem do jornal O DIA, a concessionária Rio+Saneamento informou que, após vistoria e análise técnica na Rua Cachoeiras de Macacu, no Recreio, constatou que o alagamento registrado no local não tem relação com a rede de esgotamento sanitário.

Segundo a concessionária, a ocorrência está diretamente ligada à rede de águas pluviais (drenagem) e ao elevado nível da lagoa, que provoca o refluxo das águas devido à variação do nível hídrico na região. Ainda de acordo com a empresa, a situação foi solucionada após a abertura da lagoa pelo órgão responsável.  



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Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das Ostras
Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das Ostras
Esgoto extravasado afetou moradores da Rua Cachoeiras de Macacu, em Rio das Ostras