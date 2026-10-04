Rio das Ostras terá ações de prevenção, orientação e exames durante o Outubro Rosa, com mobilização especial no dia 24 - Foto: Divulgação

Rio das Ostras terá ações de prevenção, orientação e exames durante o Outubro Rosa, com mobilização especial no dia 24Foto: Divulgação

Publicado 04/10/2026 11:16 | Atualizado 04/10/2026 11:16

O acesso à mamografia sem fila é o principal destaque do Outubro Rosa em Rio das Ostras. Em 2026, o município afirma ter zerado a espera pelo exame, considerado fundamental para o rastreamento do câncer de mama. A conquista integra a programação da campanha, que terá mobilizações , orientações e atendimentos ao longo de outubro, com atividades especiais previstas para o dia 24, um sábado.

A iniciativa também reforça a prevenção do câncer do colo do útero e a importância do diagnóstico precoce. A programação reúne ações nas unidades de saúde, mobilização no Centro e atividades voltadas à conscientização sobre infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), com atenção especial à sífilis.

Mamografia sem fila reforça acesso ao diagnóstico

Segundo o secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, a redução do tempo de espera por exames faz parte das prioridades da gestão. Ele destaca que o fim da fila para mamografias amplia o acesso das mulheres ao rastreamento e favorece a identificação precoce da doença.

“Acabar com a espera por exames é nossa prioridade desde o primeiro dia da Gestão. Celebramos mais essa conquista para a população: conseguimos zerar a fila da mamografia, oferecendo às mulheres acesso rápido a esse importante exame para rastreamento do câncer de mama. A agilidade no diagnóstico salva vidas”, afirmou.

A Secretaria de Saúde orienta que as mulheres procurem a Unidade de Saúde da Família (USF) ou a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de casa para avaliação, orientação e encaminhamento, quando necessário. A recomendação vale durante todo o ano, especialmente para quem apresenta sinais ou sintomas.

Conforme as diretrizes informadas para o rastreamento, mulheres de 50 a 74 anos devem realizar mamografia a cada dois anos. Para aquelas entre 40 e 49 anos, a possibilidade de iniciar o rastreamento deve considerar a avaliação dos riscos e benefícios, mesmo sem sintomas. Já a rotina de exames preventivos para o câncer do colo do útero contempla mulheres de 25 a 64 anos.

A subsecretária de Atenção Primária à Saúde, Rosimeri Azevedo, também destaca a importância do envolvimento coletivo na prevenção. Para ela, o acesso aos exames e o apoio de familiares, comunidades e gestores são essenciais para que as mulheres tenham condições de cuidar da própria saúde.

Programação reúne prevenção, exames e testagem rápida

De 1º a 30 de outubro, as unidades de saúde terão atividades de educação em saúde, orientação, prevenção, testagem e mobilização comunitária.

No dia 7, a abertura oficial ocorrerá na Praça José Pereira Câmara, no Centro, com orientações sobre prevenção dos cânceres de mama e do colo do útero, rastreamento, diagnóstico precoce, métodos contraceptivos e planejamento reprodutivo. Também haverá prevenção às ISTs, divulgação de estratégias de prevenção combinada, testagem rápida, orientação e encaminhamento dos usuários, além da solicitação de mamografias para mulheres dentro da faixa etária preconizada pelo Ministério da Saúde.

Em 21 de outubro, das 8h às 17h, o NUGEPE receberá o simpósio “Prevenção que salva: Integrando Olhares na APS para o Outubro Verde e Rosa”. O encontro será destinado a agentes comunitários de saúde, enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Atenção Primária à Saúde, com foco na integração entre a prevenção das ISTs e a promoção da saúde integral da mulher.

O Dia D, em 24 de outubro, prevê a abertura de unidades de saúde, do Serviço de Atendimento Especializado em IST/HIV/Aids/Hepatites Virais (SAE) e do Serviço Especializado em Saúde da Mulher. Algumas unidades oferecerão ações de promoção da saúde, prevenção das ISTs, com ênfase na sífilis, testes rápidos, coleta de exame citopatológico do colo do útero e rastreamento do câncer de mama conforme os critérios do Ministério da Saúde.

A programação também inclui o Outubro Verde, campanha de conscientização sobre a sífilis e suas formas de transmissão. A Secretaria reforça a importância do pré-natal e do acompanhamento adequado durante a gestação para prevenir a transmissão da sífilis da mãe para o bebê.