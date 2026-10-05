Altineu Côrtes recebeu 1.644 votos em Rio das Ostras com apoio de lideranças políticas locais - Foto: Reprodução da Internet

Altineu Côrtes recebeu 1.644 votos em Rio das Ostras com apoio de lideranças políticas locaisFoto: Reprodução da Internet

Publicado 05/10/2026 20:10





O resultado passou a ser associado à estratégia de aproximação entre o Executivo e o Legislativo municipal e ao histórico de atuação parlamentar de Altineu Côrtes. O deputado tem registros oficiais de apresentação de emendas no Congresso Nacional, enquanto o município disponibiliza uma plataforma própria para consulta dos recursos parlamentares estaduais e federais destinados à cidade.



Apoio político ganhou força durante a campanha

A atuação conjunta de Carlos Augusto, Marciel Nascimento e aliados concentrou esforços em torno da candidatura de Altineu. O resultado de 1.644 votos representa a votação obtida pelo parlamentar em Rio das Ostras e passou a integrar o balanço político da campanha na cidade.



O apoio também se relaciona ao histórico de destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. Dados oficiais da Câmara dos Deputados mostram que Altineu Côrtes apresenta emendas ao Orçamento da União, instrumento pelo qual deputados indicam recursos para ações e investimentos públicos.



Recursos federais entram no debate local

A relação entre mandatos parlamentares e investimentos municipais também ganhou espaço na discussão política. O portal de transparência de Rio das Ostras reúne informações sobre emendas estaduais e federais destinadas ao município, permitindo a consulta dos recursos e de seus respectivos registros.



Nesse cenário, o apoio a Altineu Côrtes reuniu integrantes do grupo político ligado ao governo municipal e resultou em 1.644 votos no município. O número passou a ser um dos dados considerados na avaliação da força da articulação local em torno do parlamentar.





articulação entre lideranças políticas de Rio das Ostras ganhou peso nas urnas e colocou Altineu Côrtes entre os nomes apoiados pela base aliada no município. O deputado recebeu 1.644 votos na cidade, em uma mobilização que teve participação do prefeito Carlos Augusto, do presidente da Câmara, Marciel Nascimento, e de aliados do grupo político.O resultado passou a ser associado à estratégia de aproximação entre o Executivo e o Legislativo municipal e ao histórico de atuação parlamentar de Altineu Côrtes. O deputado tem registros oficiais de apresentação de emendas no Congresso Nacional, enquanto o município disponibiliza uma plataforma própria para consulta dos recursos parlamentares estaduais e federais destinados à cidade.A atuação conjunta de Carlos Augusto, Marciel Nascimento e aliados concentrou esforços em torno da candidatura de Altineu. O resultado de 1.644 votos representa a votação obtida pelo parlamentar em Rio das Ostras e passou a integrar o balanço político da campanha na cidade.O apoio também se relaciona ao histórico de destinação de recursos por meio de emendas parlamentares. Dados oficiais da Câmara dos Deputados mostram que Altineu Côrtes apresenta emendas ao Orçamento da União, instrumento pelo qual deputados indicam recursos para ações e investimentos públicos.A relação entre mandatos parlamentares e investimentos municipais também ganhou espaço na discussão política. O portal de transparência de Rio das Ostras reúne informações sobre emendas estaduais e federais destinadas ao município, permitindo a consulta dos recursos e de seus respectivos registros.Nesse cenário, o apoio a Altineu Côrtes reuniu integrantes do grupo político ligado ao governo municipal e resultou em 1.644 votos no município. O número passou a ser um dos dados considerados na avaliação da força da articulação local em torno do parlamentar.



