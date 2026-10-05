Idosos participam de atividade de Temperoterapia com preparo coletivo de alimentos - Foto: Ilustração

Idosos participam de atividade de Temperoterapia com preparo coletivo de alimentosFoto: Ilustração

Publicado 05/10/2026 12:33 | Atualizado 05/10/2026 12:38

Uma receita simples pode carregar muito mais do que sabor. No Centro Dia–Casa do Idoso de Rio das Ostras , o preparo de alimentos virou ferramenta de convivência, estímulo à memória e incentivo a hábitos mais saudáveis. A Temperoterapia ocorre nas manhãs de quinta-feira e integra a programação voltada à população idosa.

A proposta transforma a cozinha em espaço de troca. Ao separar ingredientes, participar do preparo e compartilhar a refeição, os idosos também exercitam a autonomia, a coordenação e a socialização.

Piquenique transforma receita em encontro

Em uma das atividades especiais, os participantes participaram de um piquenique e prepararam um sanduíche colorido com creme de atum, cenoura e beterraba.

A experiência vai além do aprendizado de uma receita. O momento coletivo cria oportunidades para conversas, interação e resgate de lembranças relacionadas à alimentação, além de incentivar escolhas mais equilibradas no dia a dia.

A continuidade dos encontros também favorece a criação de rotina e o fortalecimento dos vínculos entre os participantes.

Alimentação saudável pede atenção individual

A oficina valoriza alimentos frescos e preparações simples, mas a alimentação na terceira idade exige atenção às necessidades de cada pessoa. Condições como diabetes e hipertensão, dificuldades de mastigação, uso de medicamentos e outras particularidades podem exigir cuidados específicos.

Por isso, alterações na dieta devem contar com orientação profissional quando houver necessidade clínica. A Temperoterapia tem caráter educativo e de convivência, sem substituir uma avaliação ou prescrição alimentar individual.

A atividade integra as ações do Centro Dia–Casa do Idoso voltadas ao envelhecimento ativo, com foco não apenas na alimentação, mas também na participação, autonomia e convivência.