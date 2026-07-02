Casa do Idoso reúne atendimento integrado e amplia a rede de cuidados voltada à população com 60 anos ou mais em Rio das Ostras - Foto: Divulgação

Casa do Idoso reúne atendimento integrado e amplia a rede de cuidados voltada à população com 60 anos ou mais em Rio das OstrasFoto: Divulgação

Publicado 02/07/2026 11:30

Rio das Ostras - Envelhecer com mais dignidade, autonomia e qualidade de vida passa a ser uma realidade mais próxima para centenas de moradores de Rio das Ostras. A cidade ganhou, nesta quarta-feira (1º), o primeiro Centro Dia – Casa do Idoso, equipamento público criado para oferecer atendimento integrado à população com 60 anos ou mais. A expectativa é realizar cerca de 300 atendimentos diários, reunindo, em um único local, serviços nas áreas de saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer.

Localizada na Rua das Dálias, nº 73, no bairro Âncora, a unidade funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O espaço foi estruturado para atender idosos em diferentes perfis, promovendo acolhimento, prevenção, convivência social e ações voltadas ao bem-estar físico, emocional e cognitivo.

A inauguração reuniu autoridades municipais, servidores e moradores. Durante a cerimônia, o prefeito Carlos Augusto Balthazar destacou que o investimento representa um compromisso com uma parcela da população que necessita de atenção permanente.

"É fundamental acolher e cuidar dessa fase tão importante da vida. Essa entrega representa respeito, carinho e compromisso com quem ajudou a construir a história da nossa cidade", afirmou.

O vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Fábio Simões, ressaltou que a escolha do bairro Âncora levou em consideração a concentração populacional da região e a necessidade de ampliar o acesso aos serviços públicos.

Segundo ele, a Casa do Idoso nasce com uma proposta integrada, reunindo diferentes secretarias para oferecer atendimento humanizado e facilitar o acesso dos moradores aos serviços de saúde e assistência.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Carlos Correia, lembrou que a implantação da unidade era um antigo projeto da administração municipal e representa um avanço nas políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável.

O Centro Dia foi viabilizado com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Bandeira de Mello, que participou da cerimônia de inauguração.

Mais do que um espaço de atendimento, a Casa do Idoso funcionará como um ambiente de convivência e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O serviço terá prioridade para idosos em situação de vulnerabilidade social ou que necessitem de apoio contínuo nas atividades do cotidiano. Nesses casos, o encaminhamento será realizado pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), responsável pela avaliação técnica e pelo acompanhamento das famílias.

A programação inclui rodas de conversa, oficinas, atividades recreativas, práticas corporais, exercícios de estimulação cognitiva, ações de fortalecimento emocional e iniciativas voltadas à promoção da autonomia.

Na área da saúde, os usuários terão acesso a consultas médicas, acompanhamento de enfermagem, fisioterapia, atendimento psicológico individual e em grupo, oficinas de memória, jogos cognitivos e acompanhamento de doenças crônicas. A unidade também oferecerá Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS), como sessões de meditação, relaxamento e musicoterapia.

O espaço ainda contará com atividades culturais e esportivas, incluindo coral, musicalização, apresentações artísticas, oficinas de artesanato, gastronomia e economia criativa, criando um ambiente de integração e valorização da pessoa idosa.

Com a inauguração da Casa do Idoso, Rio das Ostras amplia sua rede de proteção social e passa a oferecer um serviço especializado voltado ao envelhecimento ativo, reunindo atendimento multidisciplinar e ações que incentivam mais saúde, convivência e qualidade de vida para a terceira idade.