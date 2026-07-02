Casa do Idoso reúne atendimento integrado e amplia a rede de cuidados voltada à população com 60 anos ou mais em Rio das OstrasFoto: Divulgação
Casa do Idoso abre as portas e transforma atendimento à terceira idade em Rio das Ostras
Nova unidade reúne saúde, assistência social, cultura, esporte e lazer em um único espaço, com capacidade para atender cerca de 300 idosos por dia no bairro Âncora
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Após incêndio devastador, Rio das Ostras monta força-tarefa para impedir desabastecimento na saúde e reorganizar rede municipal
Reunião emergencial definiu medidas para recompor estoques de medicamentos, redistribuir insumos e manter o atendimento nas unidades, enquanto causas do incêndio seguem sob investigação
"Perdi a paciência": Serginho eleva tom contra concessionária de água e esgoto
Prefeito critica paralisação da ETE da Praia do Siqueira, reclama da qualidade dos serviços prestados pela Prolagos e cobra retomada da dragagem da lagoa
Prefeito promove reforma administrativa e muda comando da Educação em Arraial
Bernardo Alcântara vai assumir a Secretaria de Planejamento e Orçamento. Com a alteração, quem passa a responder pela Educação será o atual vice-prefeito, Diego Silveira (MDB)
Fabinho Costa entrega praça e reforça discurso de expansão de espaços públicos
Espaço de mais de 6,8 mil m² reúne áreas esportivas, culturais e de convivência e passa a integrar pacote de obras entregues pela administração municipal
Fábio do Pastel reúne base e reforça articulação com vereadores
Prefeito quis alinhar prioridades, apresentar projetos da gestão e consolidar a interlocução entre Executivo e Legislativo
Justiça Eleitoral cassa mandatos de Daniela Soares e vice; ambas podem recorrer no cargo
Sentença de primeira instância aponta uso da máquina pública na campanha de 2024. Juíza também declarou a inelegibilidade das duas e dos ex-prefeitos Lívia de Chiquinho e Chiquinho da Educação por 6 anos
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